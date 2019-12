Nueva York se renueva: gastronomía, arquitectura, outlets y museos para disfrutar

20/12/2019 - 16:44 El Cronista

Un viaje con amigos, en pareja, en soledad o con chicos. Por primera vez, cuarta o décima. Nevada, bajo un calor intenso o con la amabilidad de las estaciones medias. Nueva York es un destino cultural, gastronómico, arquitectónico e histórico, entre otros perfiles.

Pero, sobre todo, es versátil. Está en constante movimiento: siempre tiene algo nuevo para que cada viajero pueda armar su ruta personalizada. Según datos de NYC & Company, en 2018 visitaron la ciudad 65,1 millones de personas, el doble que en 1998; la industria del turismo de Nueva York está valuada en u$s 68.000 millones, genera 400.000 puestos de trabajo y aporta más de u$s 6.000 millones de ingresos en impuestos a la ciudad y al Estado. Suena lógico, entonces, la constante renovación de opciones para atraer a los viajeros.

El nuevo polo trendy

Entre Chelsea y Hell’s Kitchen, al final de The High Line y recostado sobre el Hudson, está el mayor desarrollo inmobiliario de la historia de los Estados Unidos. Inaugurado en marzo, Hudson Yards combina espacios comerciales y residenciales, además de una de las novedades más fotografiables de la isla, The Vessel. Esta escalera-escultura rose gold de 16 pisos parece desde afuera una vasija (de ahí su nombre) y, al recorrerla, llama la atención por sus niveles entrelazados. La entrada es gratuita: sólo hay que reservar turno vía online o en el mismo lugar. Pero esa es sólo una parte del complejo de 1,6 millones de metros cuadrados: hay un espacio con 100 tiendas de lujo y allí dentro también está Little Spain, un food hall que concentra lo mejor de la gastronomía ibérica, encabezado por los chefs Albert y Ferran Adrià. Hudson Yards tendrá también 4000 residencias (todavía en construcción) y más de cinco hectáreas de espacio público abierto. La terraza de su edificio más imponente, 30 Hudson Yards, tendrá el mirador al aire libre más alto de la ciudad. Por último, The Shed: un centro de artes escénicas, visuales y cultura popular. Por la variedad de su oferta, Hudson Yards es llamado “el nuevo barrio” de la ciudad.

Dumbo, otra meca de los foodies

Al atardecer, locales y viajeros se mezclan en la terraza que da al East River y su Manhattan Bridge, con un cóctel, una copa de vino rosado o una cerveza de breweries locales sobre la mesa. En el piso más alto de Time Out Market New York, el ritmo agitado de la ciudad se apacigua y entra en ritmo de disfrute gourmand. A fines de mayo abrió en Dumbo, Brooklyn, este food hall que cuenta con una selección de 21 restaurantes de la ciudad que ofrecen 100 platos diferentes firmados por chefs reconocidos y nuevos nombres de la escena local, parte de la curaduría que hace el equipo de la editorial.

Está ubicado en Empire Stores, un antiguo edificio junto al río, con cierto parentesco con el estilo del porteño Puerto Madero. "Pensamos el proyecto como un mercado gastronómico y cultural. Estamos dedicados a la democratización del fine dining: venís a disfrutar una comida excelente en un ambiente relajado con precios posibles de pagar", explica a Clase Ejecutiva Didier Souillat, CEO de Time Out Market.

Los restaurantes se reparten entre la planta baja y el quinto piso, en donde también está la terraza y el bar principal. La selección de platos para llevar a las mesas comunales puede incluir el ramen de Mr. Taka (con una estrella Michelin), la pizza de Juliana’s, la comida mexicana de Ivy Stark (de Dos Caminos, una esquina concurrida de Chelsea) y las originales opciones a base de palta de Avocadería o Jacob´s Pickles.

Un outlet de fast fashion en Staten Island

Hasta principios de año, para salir de compras en modo low cost durante una estadía en Nueva York, la recomendación era cruzar a los centros comerciales de Nueva Jersey. Pero una nueva opción se posiciona para quienes buscan hacer shopping: Empire Outlets se presenta como el primer centro de compras outlet de la ciudad, ubicado en la costa norte de Staten Island, a un ferry gratuito o un viaje de subte de distancia de la isla. El complejo tiene 100 locales, entre los que hay marcas deportivas y de fast fashion; y desde agosto también se puede visitar el sector de bares y restaurantes, de 4000 metros cuadrados. A eso sumaron espacios verdes, instalaciones de arte y algunos puntos para apreciar la vista hacia Manhattan.

La Estatua estrena museo

Emblema de la ciudad y punto visitado por 4 millones de turistas al año, la Estatua de la Libertad tiene ahora su propio museo. Este monumento fue un regalo de Francia para celebrar el centenario de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, se inauguró en 1886 y lleva la firma de los franceses Bartholdi (responsable de la escultura) y Eiwel (el mismo arquitecto de la torre parisina, a cargo de la estructura interna). Esa historia y muchos más detalles y curiosidades son parte de la exposición interactiva montada en tres galerías del museo, con paredes vidriadas, en el que está expuesta la antorcha original que la estatua sostuvo por 100 años, reemplazada en 1986.

También se puede subir a la terraza ambientada con plantas nativas, desde donde se ven Lower Manhattan y el puerto de Nueva York. El museo, de 2400 metros cuadrados, tuvo una inversión de u$s 100 millones. Para llegar, hay que tomar un ferry y pagar el ingreso a Ellis Islands (en total, u$s 18,5).