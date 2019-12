Le pidió matrimonio a su novia durante la Nochebuena, y murió horas después

27/12/2019 - 09:51 Mundo Web

Una joven mexicana, llamada Montserrat Rodríguez Ledezma había descripto en facebook al 24 de diciembre como "el mejor día" de su vida. Su novio, Jorge Corona, acababa de proponerle matrimonio y ambos ya planificaban casarse el próximo mes. Sin embargo, en Navidad, la hermosa noticia se vio empañada por una tragedia. A solo dos horas de haber recibido el "si quiero" de su futura esposa, el joven falleció en un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en la ciudad de Guadalajara, México. Allí una vez concluido el brindis de Nochebuena, Corona partió a bordo de su motocicleta para no regresar. De acuerdo a lo informado por los medios locales, viajaba junto a un amigo cuando chocó en un cruce contra otro vehículo, falleciendo ambos al instante.

"El destino fue muy injusto, se llevó a un niño maravilloso. Buen hijo, buen hermano, buen novio, buen amigo. Te amo con toda mi vida. Gracias por haberme echó sentir lo mejor y siempre estar conmigo en todo, compañero de vida. Te amo mi amor", expresó Ledezma en su cuenta de Facebook tras enterarse de la noticia.

"El día de ayer fue lo más hermoso. Ya estábamos comprometidos mi amor. Nos rompieron nuestros sueños. Solo nos duró 2 horas de felicidad", agregó en otra publicación.

Los posteos de la joven se viralizaron rápidamente, obteniendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo, sin embargo, también hubo quienes dudaron de la veracidad del hecho. Por dicho motivo, la propia hermana de la joven salió en su defensa: "Qué coraje e impotencia me da al leer los comentarios tan estúpidos de que mi hermana inventó la muerte de su novio. No sé en qué cabeza cabe que esto es una broma. Si no saben, no opinen", pidió.

