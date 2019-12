La start up que pone en jaque a Tesla cerró una millonaria ronda de inversión

27/12/2019 - 11:37 El Cronista

Tesla teme ante el avance de Rivian: la start- up estadounidense de movilidad eléctrica consiguió u$s 1300 millones en una ronda de inversión. Entre los principales inversores se encuentran Amazon, Ford y el administrador de fondos T. Rowe Price.

Es la cuarta ronda de inversión en lo que va del año para Rivian, que a pesar de tener solo una década de historia y no haber lanzado al mercado ningún automóvil todavía, se posiciona como una de las firmas con mayor financiación en el segmento de fabricación de autos eléctricos, dominado por la empresa de Elon Musk. "Esta inversión demuestra la confianza en nuestro equipo, nuestros productos, nuestra tecnología y nuestra estrategia", señaló el presidente ejecutivo de la compañía, RJ Scaringe, en un comunicado.

En febrero, ya habia anunciado una ronda de inversión de u$s 700 millones (620 millones de euros) liderada por Amazon, mientras que tan solo dos meses después Ford invirtió u$s 500 millones (450 millones de euros) en la empresa para el desarrollo conjunto de un nuevo vehículo eléctrico. Por su parte, Cox Automotive también colocó otros 350 millones de dólares (315 millones de euros) en septiembre para avanzar en las áreas de logística y servicios. En total, la firma estadounidense ha captado u$s 2.850 millones (2.570 millones de euros) este año.

Además, el gigante de la distribución liderado por Je Bezos también encargó 100.000 furgonetas eléctricas a Rivian para disponer de una flota de reparto de cero emisiones. Prevé tener 10.000 de sus nuevos vehículos eléctricos circulando por las carreteras para 2022 y el 100% para 2030, ahorrando cuatro millones de toneladas de carbono por año.

¿Qué es lo que hace a la start-up tan seductora? Su propuesta de desarrollar no sólo vehículos, sino también otro tipo de tecnología, puede resultar clave y acortar los tiempos de la electrificación en las grandes compañías, según destacaron los inversores que apuestan por ella.

Asimismo, la empresa cuenta entre sus filas con exejecutivos e ingenieros de Apple, Tesla, McLaren y Ford. En su planta de más de 750 empleados, trabaja Mike Bell, el actual director de tecnología, que fue vicepresidente de Apple y participó en la creación del iPhone; seis exApple que trabajaron en el proyecto del coche autónomo, Project Titan; y Graham Meeks, quien durante 17 años estuvo como jefe de ingeniería en carrocería en McLaren.

Fundada en 2009, Rivian planea presentar al público una pick-up y una SUV totalmente eléctricos, la R1T y el R1S, a finales del año próximo.

Los dos modelos incluirán un chasis con motor eléctrico y distintos estilos de carrocería personalizables. Ambos dispondrán de hasta tres opciones de batería, con capacidades de 105 kWh, 130 kWh y 180 kWh, respectivamente, que permitirán cargar a una potencia de 150 kW.

En 2017, la empresa compró una vieja fábrica de Mitsubishi en Illinois gracias a que el estado le prestó dinero y le eximió el pago de impuestos, bajo la condición de que la compañía creara empleos e invirtiera más de u$s 40 millones en los cinco años siguientes. Ese mismo año, la marca anunció la fabricación de los dos autos eléctricos previstos para 2020.