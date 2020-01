FÚNEBRES | 2 de enero de 2020

01/01/2020 - 23:01 Funebres

Fallecimientos

- Valentino Sánchez (Dpto. Robles)

- Sara Edelina Pérez de Vázquez

- Hugo Heraldo Díaz

- Víctor Manuel Medina (La Banda)

- Domingo Nicéforo Ledesma (Dpto. Loreto)

- Ramón Ceferino Acuña

- Gonzalo Antonio Zapella

- Lucio Leonor Bustamante (La Banda)

- Olga Beatriz Ovejero

Sepelios Participaciones

ACUÑA, RAMÓN CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su esposa Juarez Valentina, hijo Ramón, nietos, Franco, Maria Luz y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. En el cementerio El Descanso. COB. CARUSO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. José M. Basbús, Ana G. Montoto, sus hijos Leandro y Carolina, Exequiel y Fabricio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Silvia y Carlos Ginés, Silvita y Juan Pablo, María Noel y Jorge despiden con dolor a la querida Susana y abrazan a Gonzalo, Verónica y a toda la familia.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Nacha Piazza de Montoto participa del fallecimiento de la muy querida Susy, recordándola por su alegría y profesionalismo con el que se desempeñó en el Poder Judicial. Acompaño a sus hijos y fliares. a superar este difícil momento. "Que descanse en paz".

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Graciela Cella y familia, lamentan profundamente su partida, Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Susanita.

DÍAZ, HUGO HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su esposa Mercedes Arias, sus hijos Hugo, Norma, Sergio,, Walter , Vleria, Diaz h. politicos Claudia Arena, y Fernando Santillan nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FRIDRICO, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. Los amigos de Pochy y Jorge; Carlin Diaz Yolde, Coca Mateu y Silvia Cornet, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRIDRICO, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. Silvia Cornet y sus hijos Alejandra, Mariana y Adrián, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE JIMÉNEZ, LILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19 en Río Ceballos, Córdoba|. Su esposo Enrique Ignacio, sus hijas Fabiana y Andrea, su hijo político Andrés y sus nietos Catalina, Lautaro, Renta, Máximo e Ignacio, su hermano Manuel Vicente González, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el cementerio Parque Catedral de la ciudad.

GONZÁLEZ DE JIMÉNEZ, LILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19 en Río Ceballos, Córdoba|. Tu hermano del alma y compadre César Eduardo Manzur, sus hijos José, Rafael, su ahijada Anita y sus respectivas familias; Zulay González e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, LUCRECIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Sus amigos y hermanos del alma de la promoción 1981 de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga" 5º 2º Comercial Francés: Ana María Cáceres, Ana Gonzalez, Analia Peralta, Maria Natalia Abdo, Blanqui Belizan, Betty Torres, Susana Platas, Susana Sanchez, Magalí Ramirez, Mariela Bellido, Selva Chavez, Sandra Jimenez, Nora Mendoza, Cristina Santillán, Alicia Juarez, Vilma Sayavedra, Jorge Lopez, Ramón Romano, Oscar Escobar, Marcelo Gerez, Pichy Moukarzel, Victor Ganem, Humberto Bravo, Katunga Belizan, Dudy Gomez, Norma Vivas, Ina Ibañez, Muni Quiñones, Tete Vega, Lita Castellanos participan con inmenso dolor su fallecimiento, rogando a Dios todopoderoso le conceda la vida eterna y la fortaleza necesaria a su hijo Darío y a su madre Dalmira para una cristian resignación. Te amamos Luky, gracias por haber sido parte de nuestras vidas terrenas. Un beso al cielo

ORIETA, LUCRECIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Sus vecinos y amigos de toda la vida Néstor Ramírez, su esposa Laura Gómez, sus hijos Prof. Adriana Magalí Ramírez, Lic. Néstro Fernando Ramírez, Lic. María de los A. Coronel y nietos Gonzalo, Luciana y Aelyn Ramírez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altisimo misericordia para darles fortaleza y cristina resignación a su hijo Darío y a su madre Dalmira. Descnasa en paz nuestra amada Dra. Luky.

OVEJERO, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su esposo Dermidio Dominguez, sus hijos Herman, Analia, hijos politicos Sergio, Norma, sus nietos Máximo, Francisco y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787

PÉREZ DE VÁZQUEZ, SARA EDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Sus hijos: Oscar, Rody, Mony, Raúl y Mirian Vázquez, hijos políticos y nietos part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cement. de Luján. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PILÁN, MARIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. "Yo soy la Resurrección y la vida Jn. 11,25 " Mario querido, aferrados a tantos recuerdos de nuestra niñez, te decimos hasta siempre. Tus primos Rody y Sara Nuñez, Elena Stone, nuestos hijos y nietos, rogamos por tu eterno descanso y juntos en flia. pedimos consuelo y resignación.

SARQUIZ, JORGE WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Ñatita Castaño de Barrón a toda la familia Sarquiz manda su más sentido pésame por la partida de Walter. Un querido amigo de la niñez y de toda la vida. Ruega oraciones en su querida memoria.

SARQUIZ, JORGE WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos acompañan a toda su familia y a su hijos en este este dolor.

SARQUIZ, JORGE WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/19|. Los Amigos del Club Hípico de Santiago del Estero abrazan a su hijo Walter en este momento de dolor y ruegan por la pronta resignación de su familia.

VILLAGRÁN, RENÉ CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. "Bienaventurados los de corazon puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus hermanos Julio Dante, Elza y Eva Luz y sus hermanos politicos Yoloi y Miguelo y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ZAPELLA, GONZALO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su esposa Castro Norma, hijos, Paola, Diego, Hugo, nietos, Candela, Victoria, Camila, Valentina, Xiomara, Julieta, y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio, El Descanso. Cob SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

Invitación a Misa

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Aunque tu ausencia física nos duela, estás y estarás en cada latir de nuestras vidas. Fuiste ejemplo de amor, respeto, entrega. Fuiste ejemplo de hija, hermana, tía, amiga, vecina. Soportaste tu enfermedad con valentía y aceptación. Nos recoforta saber que estás en el lugar de los elegidos. Donde todo es paz y amor". La familia agradece a todos los que nos acompañaron. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento invitamos a la misa a oficiarse hoy las 20 hs. en la Pquia. Sta. Rita.

CABAÑAS, EVA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Solo se muere cuando se olvida y no hay segundo que no te piense, llevo en mi viaje todas las sonrisas, cada momento compartido y un sinfín de aprendizajes. Sos cada recuerdo que atesoran nuestros amigos, conocidos. La fortaleza que te caracterizaba, los que me has dado, lo que me has enseñado. Gracias por compartir este viaje de la vida conmigo madre. Que brille para ti la luz que no tiene fin, mi corazón de hierro. Millones de besos al cielo. Por siempre juntas". Su hija del corazón Fabiana Cabañas, sus nietos Benicio y Victorio, agradecen infinitamente a las flias. Capula, Díaz, Lamelas, Sanabria Oviedo, Chávez, Ibáñez, Palavecino, Mema Hoyos, comunidad religiosa Virgen de Caacupé, amigos, vecinos, familiares y a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano para rogar por su eterno descanso al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY DE FERREYRA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/12|. Mamá: nos enseñaste todo menos a vivir sin vos. ¡Te extrañamos mucho! Sus hijas Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Ávido y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTAMANTE, LUCIO LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su esposa Betty, Norma Paz, sus hijos Oscar, Gladys, Cesar, Azucena, Mercedes, david, Elizabeth y Nancy, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/19|. Su esposa Alicia, su hijo Alejandro, su mamá Amanda, sus hnos. Mario, Pamela, Deolinda, Menchu, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Te fuiste hijo querido, Dios mío, nunca sentí tanta tristeza, solamente cuando se fueron mis padres pase por lo mismo, estoy solo con los ojos llenos de lágrimas, nos abandonaste o te abandonamos nosotros? Ya nada será como antes, perdí todo, ilusiones, esperanzas, algo por quien luchar. Pero así siempre estarás conmigo, perdón por no darte mucho más de todo lo que te merecías, hijo querido te llevo en mi alma. Te amaré por siempre". Sus padres Hilda y José, sus tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACOSTA, CARLOS LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su hermano: César y sobrinos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. de Antílo. Casa de duelo: Ruta 9 s/n. Localidad Huaico Hondo. Dpto. Capital. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÓRDOBA, HORACIA DEL VALLE (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. "Señor recíbela con tus brazos de gran misericordia". Sus hermanos: Nena, Negro, Lucero, Oscar, Delia, Jesús, Miguel y Ofelia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA, HORACIA DEL VALLE (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. La escuela N° 56 y el Anexo N° 1 de Las Palmitas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor Ricardo Felice. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Rosa Piazza de Montoto participa el fallecimiento de la mamá de su colega y colaboradora Viviana. Acompaña a la familia a superar este difícil y doloroso momento. "Que descanse en la paz del Señor".

LEDESMA, DOMINGO NICÉFORO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su esposa, Santillan Lidia, hijos Juan, Eva, Claudia, Edit, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Monte Hermoso ( Dto. Loreto ) COB. OSPRERA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

SÁNCHEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. Sus hijos Claudia, Susana, Jose, Edith, y Liliana, hijos polit. Jose, Dario y Carlos, nietos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Colonia El Simbolar Dto. Robles. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 L.B.