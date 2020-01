FÚNEBRES | 3 de enero de 2020

03/01/2020 - 02:26 Funebres

- Marta Beatriz Reyes de Leturia (La Banda)

- María Lastenia Lobo de Álvarez

- Feliza Hilda Rodríguez

- Nelson Gustavo Martínez (La Banda)

- Olga Margarita Luna

- Dante Alejandro Montenegro

- Elena del Valle Díaz

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Cr. Guillermo Enrique Basbus. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculado Cr. Guillermo Enrique Basbus. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. ) La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su Colega, Cr. Guillermo Enrique Basbus. Que descanse en la paz del Señor.

DÍAZ, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su sobrino: Juan Alberto y Mónica e hijas: Florencia, Soledad, Rocio y Candela, part. con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Su esposa María Inés Pérez Mosca, hijos Rodolfo F., Federico S. Carlos F. Díaz Lannes, nietos M. Florencia, Emilia M., su bisnieto Bastian y demás familiares participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Sus sobrinos nietos Raúl G. Díaz, Gladys del C. Díaz, Héctor A. Díaz, y Fabián A. Díaz con sus respectivas familias, acompañan en este momento de dolor a sus hijos Rodolfo, Federico y Carlos F. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Que Cristo quien fue crucificado te traiga libertad y paz. "Que Cristo que murió por nosotros te admita en su jardín del paraíso " Que Cristo te abrace como uno de sus rebaño y te de la paz y el descanso eterno". Su sobrina Dra. Gladys Díaz, acompaña a sus queridos primos y flias, en este triste momento. Que descanse en paz querido tío.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Miguel Ledesma, Susana Piga y sus hijos Valeria, Andrea y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Rodolfo A. Díaz, padre de nuestro amigo y hermano Federico Díaz Lannes. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Dra. María Laura Ruiz Abelda y flia. acompañan a su querido amigo Dr. Rodolfo Díaz Lannes, por la pérdida de su querido padre. Deseando consuelo para él y toda su familia, con mucho cariño y respeto. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Profesionales, secretarias y personal de Quorun Salud, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su querido compañero y amigo Dr. Rodolfo Díaz Lannes. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Dres. Víctor Manuel Rotondo (h) y María Fernanda Llugdar Amadey e hijos Marité y Emmanuel y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Antonio Cantos, Susana Aguilar, sus hijos Ana Gloria y Nicolás, Daniel, Eugenia y Javier; María Julia Cantos y Federico Díaz, sus hijos Florencia y Martín, Agustín, Ana Lucia y Milagros y su nieto Bastian; Mariano Cantos y Mariel Parra, sus hijos Rocio, Joaquín y Guadalupe; María Marta Cantos, sus hijas Emilia y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Mariano Cantos, Mariel Parra y sus hijos Rocio, Joaquín y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. La comunidad " Luz y Esperanza" de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, acompaña a María Inés en estos momentos de dolor.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Dr. José Luis Torrelio y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros amigos Federico y Rodolfo. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Palomo Raúl y Dra. Palomo Graciela, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los Dres. Rodolfo y Federico Díaz Lannes. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Maria Marta Cantos, sus hijas MarÍa Emilia y Maria Pilar, despiden a Don Rodolfo con mucho cariño y acompañan a sus hijos Federico, Monono y Carlos con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Dra. Carla María Arias acompaña con oraciones al estimado Dr. Carlos Díaz en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria

DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO Prof. (q.e.p.d.) Falleció 1/1/20|. Prof. Carlos Arias, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos, Rodolfo, Carlos y Federico en tan difícil momento. Ruega por el eterno descanso de su alma.

FRIDRICO, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19|. José Chelo Chazarreta, despide a su entrañable amigo deseando que descanse en paz. Ruega oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE JIMÉNEZ, LILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/19 en Río Ceballos, Córdoba|. Dolly Rodríguez, Marcela y Karina Ledesma y Augusto Leiva Ledesma participan el fallecimiento de la tía Lili y elevan oraciones en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Sus hijos Gerónima y Aníbal, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Atilio Paz, Baby de Paz, Patricia Paz y familia y Daniel Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Luciana Álvarez Paz. Ruegan una oración en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Juan Carlos, Susana y Hebe Fortuna; Álvaro, Cecilia y Rodolfo Uriarte participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Tu mirada pícara, tu sonrisa de niña y tus pasos sólidos por la vida, nos permite recordarte con alegría. Descansa en paz, abuela del corazón. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina, acompaña a sus amigos Meco y Jero y a sus nietos en este duro trance y elevan una oración en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. El cielo es un lugar real con muchas moradas y en el que tus dolencias físicas ya son curadas. Victoria Spampinato de Llugdar y sus hijos Sara, María Luisa, Reyna Victoria, Miguel Amado, Mirta, Olga, José y sus respectivas familias participan su fallecmiento y elevan una oración en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Oscar Cisneros, sus hijos Luciano, Jorge, Marijó e Ignacio, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBO DE ÁLVAREZ, MARÍA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino ". Patricia y Fernanda acompañan con inmenso dolor a su hija Jerónima y a su nieta Verónica en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, OLGA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus hijos Lorena, Karina, Esteban, Daniel, h. pol, Walter, Roxana, nietos Melisa, Jesús, Fernando, Tomás, Daniel, Mauricio, Jesús, bisnieto, Mateo y demás familiares. Sus restos serán inhumados Hoy 11,30 hs en el cementerio Parque El Descanso. Cab. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS. S.A.. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MONTENEGRO, DANTE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus hijos Pablo, Lucas, Pedro, Erika, Loreta, Jimena, h. pol, Daniel, Federico, Nelson, nietos y demás familiares. Sus resto serán Inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. Cob NORCEN. S.R.L. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ, FELIZA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Su esposo Ángel, su hija Lila, hijo pol. Nico, su nieta Morena, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus hijos Alberto y Leissy, su hijo pol. Durbal, sus nietos Durbal, Milagros, José, Alberto Salvador participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Su primo Livio Norberto Yocca, su esposa Martha S. Rodríguez de Yocca y sus hijos Maria Martha y Livio Yocca lo despiden con dolor y ruegan por su feliz resurrección.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus primos Elena Vanucci y Alfredo Ramos, sobrinos Fredy, Carlos, Verónica y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus primos Gloria y César Vanucci, Karina y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su eterno descanso y la paz de su alma.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sus amigas euticas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Leyssi y la acompañan junto su familia elevando oraciones al Cielo por su eterno descanso.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Cristian Azar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios le de el descanso eterno. Rogamos oraciones a su memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Sebastian Azar y flia., participan con profundo dolor tan irreparable pérdida y rogamos por su eterno descanso.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Marcelo Guzmán y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en este difícil momento a sus amigos Leysi y Durval a Mili y Durvi; Nati Saavedra y Gustavo Montenegro. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Amigos de su hija Leysi; Alicia, Silvia, Luci y Nati, acompañan a toda su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar. Flia. Pedruzo y De Grandi acompañan a la familia Yoca. Que descanse en paz Alberto Armando Yocca.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Norma Guzmán, Maria Lourdes y Maria Belén, participan el fallecimiento de su querido tío Alberto. Ruegan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Norma Gómez de Guzmán e hijos, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Miguel Yocca , Maria Silvia Coronel e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, ALBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Norma de Yoca y Miguel Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SERGIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Kike te fuiste hace un año pero sigues vivo en nuestros corazones. Sus padres, su esposa e hijos, hermanos, cuñados y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

GÓMEZ, MARCELA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Su esposo Juan Martínez, hijos Xavier, Sebastián, Joel, Estefania, padres Luis y Elsa, hnos. Ramón, Daniela, Luis, Germán, Sergio y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio Los Romanos. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MARTÍNEZ, NELSON GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Su esposa, Martínez Mariel, hijos Luciano, Macarena, Noemí, nieta Candela, hermanos, Mónica, Miguel, Karina y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MARTÍNEZ, NELSON GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Lamentamos el inesperado fallecimiento de nuestro amigo Nelson y acompañamos a su familia en tan triste momento. Leonor, Fernando y Mariela Carmona y demás familiares participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, NELSON GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. "Querido amigo que Dios ilumine tu partida". Fernanda, Matías y Milagros Carmona participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, NELSON GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/20|. Con gran tristeza y profundo dolor despedimos al amigo de toda la vida; José Saad y flia., Milton Páez y flia., Elevan oraciones en su memoria.

REYES DE LETURIA, MARTA BEATRIZ (La Profe) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Su hijo Fernando Marcelo, hijo pol. Sandra Liliana, nietos Fernando y Gabriel, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

REYES DE LETURIA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/20|. Laura Gallo y su hijo Walter Gallo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CLEMENTE, ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Rulito; Mi querido amigo y compañero, antes de escribir la carta he pensado en lo que quería decirte apropiadamente. Lloré mucho debido a las emociones dentro de mí, le agradezco a la vida que me haya dado este hermoso obsequio de haber podido disfrutar de tan sincera Amistad y que la voy a atesorar toda mi vida. Yo más que nadie sé lo que significa sentir la ausencia de vos, mi querido amigo, no nos pudimos despedir... pero me quedó de regalo tu Amistad ya que siempre estás en mi corazón y mi mente, por más que estés del otro lado de la pantalla; tu sonrisa que me ilumina un día gris cuando estoy triste o estoy con problemas. Compartir con vos mis sueños y sobre todo un cariño sincero que se siente por más que ya no estés conmigo. "Querido Amigo que estas en el cielo es imposible que me olvide de todas las cosas que compartimos juntos" ¡¡¡¡ Siempre en mi corazón !!!!! Gordito Gómez. Las Termas.