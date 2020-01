Viajar seguros: todo lo que hay que saber antes de salir de vacaciones

04/01/2020 - 22:02 Santiago

En Santiago del Estero hay quienes ya salieron de viaje para disfrutar de las vacaciones en familia; y hay quienes se encuentran en pleno preparativos, próximos a partir. Para todos, es fundamental conocer algunas medidas obligatorias a tener en cuenta para evitar que el viaje se convierta en una mala experiencia.

Por empezar, desde Provial Santiago recuerdan realizar con tiempo el trámite de la revisión técnica obligatoria (RTO), para no tener contratiempos. El costo es para automóviles particulares categorías M y M1, $ 1.400. Los precios son los mismos que rigen desde noviembre pasado, y desde la empresa adelantaron que no se modificarán tampoco durante el mes que se aproxima.

Para las camionetas particulares categorías N, que exceden los 1.000 kg de peso la revisión tiene una tarifa de $ 1.500, anual.

A su vez, para utilitarios medianos, el arancel es de $ 1.450. Para taxis y remises de $ 1.200 por 6 meses.

Asimismo se informó que cada vehículo deberá contar con la siguiente documentación: cédula verde o título original (ni copia, ni trámite).

En cuanto a lo técnico, deberá tener frenos (en todas las ruedas); freno de mano; deriva; tren delantero (bujes, rótulas, extremos, etc.), caja de dirección; semiejes; amortiguación, cubiertas (con profundidad mínima de 1,6 mm en todo el ancho de la banda de rodamiento, sin deformaciones ni roturas en los talones); parabrisas completamente sano; paragolpes; chapas patente colocadas en su lugar establecido; cinturón de seguridad; apoyacabezas; luces (todas y con los colores legales); tren trasero (bujes, barras, etc.); caño de escape, sin defensas.

Vale indicar que el faltante de alguno de estos requisitos es motivo de no aprobación, y se debe reinspeccionar en el plazo estipulado de un mes.

En la RTO, a los automóviles particulares que aprueban el examen se les otorga un carné para circular por todo el país.

Quiénes deben vacunarse antes de viajar al exterior

El Ministerio de Salud recordó algunas recomendaciones para las personas que están por emprender viajes de vacaciones al exterior o a zonas de riesgo en Argentina como las provincias de Misiones y Formosa y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy. Advirtieron que es recomendable la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla y el sarampión a quienes viajen a los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía. Sin embargo, el gobierno de Brasil no exige el Certificado Internacional de Vacunación contra fiebre amarilla para ingresar a dicho país.

La vacuna contra la fiebre amarilla se coloca los días lunes y viernes, de 8 a 17, en el Vacunatorio del Ministerio de Salud que se encuentra en Av. Belgrano Nº 2050, de la ciudad Capital.

Es recomendable que se coloquen ambas vacunas el mismo día (sarampión y fiebre amarilla), en caso de ser necesario.

Sobre la inmunización contra la fiebre amarilla es suficiente una sola dosis.

La vacuna brinda protección a partir de los 10 días de aplicada y dura para toda la vida.

Niños: cuáles son las sillas adecuadas para cada edad

Es importante cumplir con las disposiciones reglamentarias sobre la utilización del Sistema de Retención Infantil (SRI), que no es otra cosa que las sillas que se ubican en los asientos del auto y en la que deben viajar los niños.

La Ley Nacional de Tránsito dispone que es obligatorio que los niños viajen ajustados al Sistema de Retención Infantil, en los asientos traseros del vehículo, hasta los 10 años.

Para su protección y seguridad, es muy importante que los chicos viajen siempre, incluso en trayectos cortos, en los asientos traseros del vehículo, en sus butacas especiales (SRI), correctamente instaladas con el sistema de anclaje o con el cinturón de seguridad del vehículo. En caso de siniestro, puede salvarle la vida.

Hasta los 2 años de edad, o durante el mayor tiempo posible, es recomendable que las butacas infantiles se instalen en el sentido contrario a la marcha del vehículo, o sea, los niños viajan mirando hacia atrás. Para los niños más grandes, la indicación es usar una butaca o booster con o sin respaldo, que tiene la finalidad de elevar el cuerpo y permitir que el cinturón se ajuste cruzando sobre el medio de la clavícula y que calce en la cadera baja (sobre los huesos) y no por la cintura ni sobre el abdomen blando.

Cómo se debe llevar a las mascotas en el vehículo

La llegada de las vacaciones siempre es un placer para toda la familia y, en especial, para las mascotas, que disfrutarán de la compañía de sus dueños durante más tiempo. Pero no hay que olvidarse de ellos al momento de organizar el viaje. Para que perros y gatos puedan disfrutar de esta aventura hay que estar atentos a algunas recomendaciones fundamentales.

Es conveniente llevar el certificado de vacunación, el certificado de salud, y las indicaciones para los tratamientos y primeros auxilios.

Los animales no deben viajar en el asiento de adelante. En efecto, deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo que no puedan saltar al asiento delantero y no viajen sueltos. En un choque a 100 kilómetros por hora, un perro de 20 kilogramos multiplica su peso por 30 y puede golpear a un objeto o a una persona como si pesara 600 kilos, transformándose en un proyectil. Además, una frenada brusca puede alterar a la mascota y provocar alguna reacción violenta. Tanto para su seguridad como la de los pasajeros, la mascota debe viajar en una jaula o amarrado con el cinturón correspondiente. Se puede conseguir cinturones de seguridad especiales para perros que van enganchados al sistema original del cinturón de seguridad del vehículo o bien a los bulones de fijación en los asientos.