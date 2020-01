Gilda Nieva: “Todos los días él planeaba mi muerte; elegía los cuchillos con los que lo iba a hacer”

06/01/2020 - 07:29 Policiales

“Desde hace nueve meses que vivo con miedo. Siempre temí que esto pasara. Yo sabía que él me podía matar. Lo planeaba todos los días. Cuando usaba cuchillos en la casa les decía a mis hijas cómo me iba a asesinar”, comenzó hablando Gilda Nieva.

Gilda tiene 38 años, estuvo casada por 20 años con su agresor Omar Horacio Pérez. Tuvo cuatro hijos, el menor tiene dos años. Según los dichos de la propia víctima, su vida “fue un infierno” en los últimos años de la relación.

En la madrugada de ayer, Gilda regresaba a su casa por calle Besares con su hermana y su sobrino. Al llegar a la esquina de Belgrano escuchó que alguien, muy cerca de su oído, le preguntaba “¿Qué haces vos aquí?”.

Cuando la joven madre giró la cabeza para ver quién era confirmó su peor temor. Su ex pareja la había seguido y sin más palabras se le abalanzó y le quitó el celular. Ella corrió tras él para recuperar su aparato. Él se cayó al piso y cuando se levantó tomó un trozo de adoquín y la golpeó en la cabeza.

Gilda cayó tendida en el suelo, casi inconsciente. “Sentía que me caía mucha sangre en la cara. Lo único que me acuerdo es que le pedía a mi hermana que no me dejara ahí. Sabía que él me iba a matar”, contó la mujer a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva.

Según expresó Gilda, ese ataque no fue el único episodio de violencia que vivió a manos de su ex, con quien tiene cuatro hijos: tres mujeres de 20, 17 y 13 años; y un varón de dos años. Su vínculo se disolvió hace ya 9 meses.

“La violencia siempre estuvo. Al principio eran insultos, descalificaciones. Agresiones verbales. Él era muy celoso, y no quería que yo saliera a ningún lado. Cada vez que regresaba de la casa de mi madre me trataba de ‘p...’, de que andaba con ‘mis machos’. Eran constantes los insultos”, relató.

Después de 20 años y pese a que estaban separados de hecho, decidió salir de su casa para poder “vivir”.

“Nosotros dormíamos en camas separadas. Yo dormía en la habitación con mis hijas, pero él pasaba toda la noche sentado junto a mi cama. Me miraba y me decía que no me iba a dejar”, sostuvo.

Los golpes eran frecuentes. “Los últimos años de la relación fueron complicados. Él comenzó a golpearme más seguido. Al principio no lo denunciaba por mis hijas que eran grandes y me pedían por su padre. Pero después me di cuenta que un día podrían quedar sin su madre”, reflexionó llorando.

Finalmente un día tomó la decisión y se fue de la casa con su hijo menor. “El calvario fue peor. Nunca dejó de seguirme. No podía andar sola. Me llevaban y me traían del trabajo porque él me amenazaba que en cualquier momento me iba a matar”.

Tras la agresión, Omar Pérez quedó aprehendido.

Gilda sostuvo que se animó a hacer la denuncia en febrero del 2019, cuando su ex la atacó a golpes y la llevó así hasta la esquina del Juzgado. “Él me había interceptado en la calle, me golpeó y me dijo que tenía una ‘tumbera’ en el baúl de la moto. Cuando me di cuenta donde estaba me decidí a hacer la denuncia”, confesó.

Desde entonces hasta el mes de septiembre realizó 7 denuncias, todas por amenazas y lesiones leves. Pese a ello los ataques no cesaron. “Nunca cumplió lo que la Justicia le imponía y yo no avisaba por mis hijas”, explicó.

Con un apósito, que va desde el pómulo hasta la frente y cubre el cruel ataque que sufrió, Gilda se encuentra rodeada de familiares y amigos. Espera poder salir de esta pesadilla.

“No pido nada que no sea justo. Quiero poder caminar por la calle tranquila, quiero poder salir a jugar con mi hijo. Porque si una relación no funciona podemos terminar y vivir en paz. ¿Por qué nos tienen que obligar a estar con alguien que nos hace mal?”, se preguntó.

Pedí auxilio y ayudá

Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que lo sea puedes pedir ayuda llamando a Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5: 154736773; Comisaría del Menor y la Mujer Nº1: 155986661; en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (Poder Judicial) 4507773/4/ o 08008886832; en la Dirección de Género 4948731/11 o 4242016; en la Defensoría del Pueblo al 03854212030 ó 4223469; en Fund. Yaku Sumaq (0385) 6995799. Al 101 o al 144.