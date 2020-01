CES 2020: qué esperar de la feria este año

07/01/2020 - 12:05 El Cronista

Desde mañana, la feria tecnológica más grande del mundo, la CES, tendrá una nueva edición: se tratará de la número 53, se llevará a cabo en Las Vegas y estará organizado, como siempre, por la Asociación de Consumo Tecnológico (CTA) de los Estados Unidos, una organización centrada en la tecnología directo al consumidor.

En total, serán unos 2,9 millones de metros cuadrados y unos 180.000 representantes de la industria IT los que se darán cita allí. La entrada no es barata: van desde los US$ 300 a los US$ 1700 por cabeza.

Qué se verá este año en la CES

Serán de la partida los nuevos celulares, televisores y computadoras de este año. En general, todas las grandes marcas tienen presencia en la feria y lanzan nuevos modelos.

En lo que respecta a televisores, LG y Samsung ya anunciaron novedades: habrá televisores sin marco y otros que cambian de posición, de horizontal a vertical. La mayoría jugará con el lanzamiento de TV 8K, la niña bonita de la resolución que cada vez está más barata y, por lo tanto, accesible al bolsillo del consumidor general.

El fabricante japonés confirmó cuál será su logo y brindó leves precisiones. Sin embargo, luego aparecieron imágenes sobre cómo es el nuevo dispositivo.

Celulares que posiblemente se presenten: se espera que Samsung presente una nueva versión del fold y que Xiaomi, el "mata iPhone" chino hago lo propio. En general, la CES no es un evento tan concentrado en celulares.

En cambio, sí se ha convertido en un gran evento automotriz: ya Toyota anunció que dará a conocer su plan de movilidad hibrida y autonóma. Y otras compañías de autos se darán cita allí para contar sus novedades.