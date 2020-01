Escalofriante video de una niña caminando por la cornisa de un edificio

09/01/2020 - 11:20 Mundo

Un escalofriante video se viralizó en las redes sociales en las últimas horas: una niña, de dos años, pone en riesgo su vida caminando por la cornisa de un edificio sin que ningún adulto se percate de la situación.



La niña sale por la ventana del departamento y camina por la estrecha cornisa hasta el balcón.

Una vez que llega hasta allí pega la vuelta y vuelve a entrar a la casa.





El hecho ocurrió en la localidad española de Adeje. La policía local confirmó la veracidad del mismo y anunció que se encuentra investigando la situación, con el foco puesto en la responsabilidad de los padres y quién era el cuidador de turno.

El video se viralizó gracias a que llegó el teléfono del periodista Jer Dixon.

El inglés lo posteó en su cuenta de Twitter, donde superó el millón de reproducciones.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ