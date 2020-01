Para hoy programaron juegos por cuartos de final en el Amateur de Frías

10/01/2020 - 22:46 Interior

CHOYA, Choya (C) La Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías programó para esta tarde los choques por los cuartos de final del certamen denominado Eliseo Cardozo. Esta nueva instancia tendrá lugar en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad.

El orden de encuentros arrancará a las 18.30 con el siguiente detalle: Los Veteranos vs Deportivo Choya; Panificadora La Deseada vs Los Ferroviarios; Panificadora La Suecia vs La Casa del Plomero y Farmacia del Rosario vs Aoma.

Se deja aclarado que en caso de igualdad en el tiempo reglamentario se definirá desde el punto del penal qué equipo pasará a semifinales.

De esta manera, la competencia ingresa en etapa de definiciones y por ello se espera un marco importante de público.l