Detuvieron a dos sospechosos de haber robado un maletín con dólares

15/01/2020 - 00:21 Policiales

La Policía detuvo a dos jóvenes sospechados de haber cometido el robo de un maletín con $3.000 y U$S 600 en efectivo. El dinero aún no pudo ser recuperado, por lo que no se descartan nuevos procedimientos.

Fuentes judiciales informaron que en las últimas horas, se procedió a la detención de dos sospechosos de haber cometido el robo a una empleada de una metalúrgica.

Según confiaron las fuentes, efectivos policiales irrumpieron en dos domicilios del barrio John Kennedy y apresaron a un joven de apellido Leiva, de 18 años, y a Véliz, de 24.

Los dos acusados habrían sido mencionados por testimonios. Hasta anoche, continuaba la búsqueda de al menos otro sospechoso.

Cabe recordar que el hecho sucedió el pasado viernes a las 20.30 cuando Belén Gorostegui arribó a su lugar de trabajo.

Según contó la víctima (33), arribó a bordo de su automóvil Chevrolet Prisma Joy para dejar unos papeles.

Estacionó el rodado frente a la metalúrgica y le colocó todas las medidas de seguridad. Minutos más tarde, mientras estaba en una de las oficinas advirtió que la alarma de su vehículo se había activado.

Rápidamente salió a ver qué sucedía y notó que los malvivientes habían violentado la puerta del lado del conductor y desde el interior del rodado se apoderaron de un maletín.

La damnificada explicó que en su interior tenía 600 dólares, 3.000 pesos en efectivo, documentación personal y papeles pertenecientes a la empresa en la que cumple funciones.

Los dos detenidos quedaron a disposición del fiscal que investiga el caso, Dr. Martín Silva y en esta jornada prestarían declaración de imputados.l