La Anmat prohibió la venta de un budín y otros productos

17/01/2020 - 00:15 Santiago

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, a través de seis disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, determinó la prohibición de una serie de productos alimenticios y médicos.

En primer lugar se prohíbe “la comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: “Cacao Nibs Raw y Orgánicos”, marca Prana, producto de Ecuador y “Bayas de Goji Orgánicos”, marca Prana, producto de China”.

En el primero de los productos sus rótulos “no cumplen con la normativa vigente por no consignar identificación del titular, denominación, identificación del lote, número del Registro Nacional de Producto Alimenticio y además figuraban leyendas y logos no autorizadas por la normativa”.

Con respecto al segundo, sostiene que “no cumple con la normativa vigente debido a que las bayas de Goji no se encuentran contempladas en el Código Alimentario Argentino, no consigna la identificación del titular, identificación del lote, número de RNPA, y el rótulo posee leyendas y logos no autorizadas por la normativa”.

Los dos “carecen de la autorización de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulado y son en consecuencia productos ilegales”.

Además fija la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional de los productos Aceite de Nuez, PureWalnutOil, Omega 3.6.9 y vitaminas” y “Aceite de Nuez Frutado, PureFruityWalnutOil. Omega 3+6+9 y vitaminas”, ambos marca: Vita Nuss, elaborado por Nogales S.R.L., en Av. Alem 2350, La Rioja, R.N.E. Nº 12000768, así como todo otro producto bajo el mencionado R.N.E., por “utilizar el símbolo de Alimento Libre de Gluten sin estar registrado como tal, resultando ser un alimento falsamente rotulado, y ser en consecuencia ilegales”.

Por otra parte, establece que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado”.

Otras

La Anmat también establece la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: Budín sabor chocolate relleno con dulce de leche y mousse sabor chocolate cubierto con baño de repostería y chips de chocolate” (nombre de fantasía: Budín Delicias, marca: Nevares), “Mini torta sabor chocolate con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería”, marca Para Ti, “Galletitas dulces rellenas con dulce de membrillo”, marca: Aires de Luján, y “Galletitas dulces con membrillo”, marca: Aires de Luján (nombre de fantasía: Pepas con membrillo).

En los considerandos se asegura que “contenía ácido sórbico y ácido benzoico como conservadores no permitidos para este tipo de producto”.

Por su parte, se establece la prohibición del “uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración, de todos los lotes y medidas del producto médico rotulado como “Viasys Helthcare Medsystems”, porque “no se observaron datos del titular responsable en Argentina, así como tampoco datos sobre el certificado de autorización ante la Anmat”, “no contaba con la factura de compra correspondiente”.

También, se prohíbe “en todo el territorio nacional del producto: Aceite 100% girasol, marca: El Sol”, por estar falsamente rotulado.

Finalmente, informó la prohibición en “la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Mix de Especias, 7 Especias, Tridosha - Mayadevi, Elaborado por Artesanos Gourmet, con logo facultativo Sin TACC’, por carecer de autorización de establecimiento para elaborar alimentos libres de gluten.