En breve comenzará el tiempo de chequeos médicos a niños y aptos físicos escolares

20/01/2020 - 02:13 Santiago

Aunque todavía falta para el inicio de clases, es importante moverse con tiempo. Por eso, recuerdan que la salud de los niños es un punto a tener en cuenta antes del ingreso a las escuelas, y muchas veces, requiere de un tiempo considerado cumplir con todos los controles.

Desde hace unos años, las instituciones educativas exigen fichas médicas para conocer el estado de cada uno de sus alumnos, por lo que los padres deben a visitar a los especialistas para cumplir con los requisitos necesarios para la inscripción del niño en el colegio.

Sin embargo, además de cumplir con las instituciones educativas, estos certificados permiten a los padres conocer el estado de salud de sus hijos, detectar posibles enfermedades y fomentar la cultura de la prevención.

Recomendación

Es por ello que el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra, recomienda “realizar todos los estudios, aunque en las instituciones no hayan sido solicitadas”.

Entre los estudios obligatorios que se requieren se exige visita a un médico clínico y al cardiólogo, control oftalmológico, análisis de un otorrinolaringólogo, análisis de Chagas, y en algunos casos análisis de sangre para descartar otras patologías. Todos ellos completarán la ficha médica de aptitud física que deberá ser presentada en el establecimiento requerido.

“Si bien no comenzaron con los controles, ya realizan consultas sobre cómo debe ser el chequeo de los niños y llenado de las fichas escolares. Lo importante y destacable es que desde hace un par de años, los padres tomaron conciencia y ya no se acercan al consultorio exigiendo que sus fichas se llenen sin previo control, sino que ahora llegan con el niño para que realmente los revisemos. Esperemos esto se repita este año”, explicó el Dr. Muratore, quien destacó la importancia de la revisión médica completa antes del inicio de clases, aunque así no lo hayan solicitados las instituciones.

De qué se trata el apto físico que se solicita

Cada vez es más frecuente el pedido de apto físico para la realización de actividad física en edad escolar. Es indispensable realizar controles anuales a nuestros hijos con su pediatra de cabecera, para que puedan jugar y divertirse sanamente, además de tener como fin el mejor desarrollo y bienestar de los chicos y prevenir enfermedades a futuro.

En relación al deporte y los chicos, si bien la muerte súbita es poco frecuente, es necesario hacer estudios que alerten y o descarten esta posible afección. El pediatra es quien debe evaluar al niño con un examen físico y un exhaustivo interrogatorio a los padres. Así podrá contemplar la posibilidad de avanzar con estudios más específicos. Para tener una idea aproximada de cuándo es conveniente hacer chequeos con el cardiólogo, una buena alternativa es hacerlo al comenzar la primaria y al inicio de la secundaria.

Donde se emite la constancia de salud escolar

La constancia de salud del niño y del adolescente es la misma que se viene utilizando en los últimos años y está en vigencia para los alumnos de todos los niveles.

Se trata de un modelo único de ficha médica que podrá ser completada por el médico de cabecera del niño, niña o adolescente ya sea en un establecimiento de salud pública (Upas u hospitales) o en el sector privado.

Cabe aclarar que en todas las Upas se emite la constancia a partir de un examen físico que hace el médico y no es necesario recurrir al Cepsi “Eva Perón” para ello, ya que el certificado es el único requerimiento que se solicita presentar en la escuela. No es obligatorio exhibir ningún otro estudio clínico en particular porque la constancia emitida por el médico es suficiente a los fines de acreditar que el niño está apto para realizar la actividad física.