Desde el Banco de Sangre convocan a una nueva colecta

21/01/2020 - 22:56 Santiago

El Centro Provincial de Sangre organiza una nueva campaña de donación de sangre. Esta vez, el punto de recepción será el Hospital de San Pedro de Guasayán.

La colecta tendrá lugar hoy, de 7.30 a 13.

Los interesados en colaborar recuerdan que también los voluntarios se pueden acercar a donar sangre en el Servicio de Hemoterapia del Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”, o en el Centro de Sangre Provincial, que se encuentra en Av. Moreno casi Posadas, de la ciudad Capital.

Las personas que deseen donar deben asistir con su DNI, tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea; no haber desayunado lácteos ni grasas y no haberse realizado tatuajes en los últimos doce meses.