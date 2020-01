El campeón Sarquiz visitó al Dr. Carlos Silva Neder

22/01/2020 - 01:49 Deportivo

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill y el secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello, recibió en Casa de Gobierno la visita del piloto santiagueño Martín Sarquiz, último ganador de la clasificación general de la categoría Quad 4x4 del Rally Dakar 2020 en Arabia Saudita, y décimo en la general en cuatris.

Durante la reunión, Martín Sarquiz (quien concurrió con el profesor Mario Díaz), contó la experiencia vivida en su tercera participación en el Dakar, durante 12 días de competencia para dejar al deporte no sólo santiagueño sino nacional, en lo más alto. El piloto agradeció al gobernador Dr. Gerardo Zamora y a su política de Estado que lo apoyó en todo este tiempo para lograr este hecho tan importante para el deporte santiagueño.

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en nombre del gobernador de la provincia Gerardo Zamora y la presidente provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora, felicitó a Martín por el logro conseguido, “porque es un orgullo lo que sentimos y es una exposición más de todo lo que se ha logrado en el deporte santiagueño en estos tiempos, con la política de Estado impuesta por el gobernador y la ex gobernadora. Esto sin duda, marca un hecho histórico en el deporte a nivel nacional”, resaltó Silva Neder.

Finalizada la reunión, el piloto Martín Sarquiz destacó: “Estoy muy contento y me reconforta enormemente el acompañamiento que tuve durante toda la carrera y ahora este recibimiento. Muy agradecido al gobernador y a la senadora Claudia de Zamora”.

Sobre sus inicios en el Dakar, Sarquiz destacó que lo hizo cuando “la competencia vino a Las Termas en el 2015 me propuse que quería ser parte de esto y comencé mi entrenamiento”. Sobre su conquista en el Dakar 2020 reflexionó “me ha superado el acompañamiento de la gente. Más allá del resultado deportivo, es el acompañamiento que he recibido durante todo el Dakar y cuando llegué anoche. No me lo imaginé”.

Mario Díaz, encargado de la preparación física de Martín, explicó, “es una preparación muy estratégicamente armada, para que de alguna manera pueda superar el desafío que significa esta tremenda carrera que es el Dakar. No solamente por la complejidad que implica el evento en sí, lo que significa enfrentar tantos días de competencia, sino también por el desafío de vida que tiene, porque no es un atleta profesional, y tiene que unir muchos factores en el medio para poder llevar adelante su preparación mental y física”. Luego agregó: “Martín es muy fuerte mentalmente, es muy resistente, tiene gran fortaleza para sobrellevar los avatares y las cuestiones que implican hacer un trabajo por un tiempo prolongado”, dijo Mario Díaz.