El agradecimiento de la novia de Fernando Báez a una joven que intentó reanimarlo tras la pelea

El brutal asesinato de Fernando Báez Sosa sigue causando conmoción en todo el país: ahora se conoció el relato de una joven que intentó desesperada reanimar al joven cuando fue atacado, lógicamente, sin resultados.

“Orgullosa de haber hecho absolutamente todo lo que tuve a mi alcance. Sin palabras”, escribió Virginia Pérez en su cuenta de Twitter, tras compartir una entrevista sobre el tema. Minutos después llegó la respuesta de Julieta Rossi, la novia de Fernando: “Yo sé que lo hiciste, algún día te lo voy a agradecer”.

"Salí del boliche a las 4:50 de la mañana porque había mucha gente y no se podía respirar ni caminar. Cuando salgo veo que hay unos chicos en la esquina y otro grupo muy grande que estaba peleando en la puerta. No sé el motivo, ni cuándo comenzó la pelea. Pero sí cómo continuó. Veo que hay gente alrededor del cuerpo de un chico y me cruzo a ver qué había pasado. Estaba Fernando de costado con el torso desnudo y sin las zapatillas, que se las habían sacado los amigos. Estaban todos sacándose las remeras para poder taparlo por el frío que hacía", contó Virginia en una entrevista a la prensa.

En ese momento ella le realizó RCP, pero sin éxito. Fernando murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo severo, consecuencia de los golpes.