FÚNEBRES | 23 de enero de 2020

22/01/2020 - 23:51 Funebres

Fallecimientos

- Ramón Esteban Ruiz

- Nora Lidia Villarreal

- Lidia Graciela González

- María de los Ángeles Ledesma

- Lucas Daniel Ledesma

- Fátima Sabrina del Valle Barraza

- Lidia Beatriz Uliana

- Mario B. Nallar

- Belindo Aurelio Vargas (La Banda)

Sepelios Participaciones

BARRAZA, FÁTIMA SABRINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su madre Marcela, sus hnos Pablo, Damián, Iván, Lucy, Ezequiel, Juan, Lucas, su novio Nicolás y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

BARRAZA, FÁTIMA SABRINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su abuelo Carlos Alberto Ferro y señora, sus tíos Natalia Ferro y flia; Daniel Ferro y flia; Analía Ferro y flia; Juan Manuel Ferro y flia; acompañan a su hermana Marcela y familia en este momento tan difícil. Rogamos una oración en su memoria y pedimos que descanse en paz. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su tía Teresa del Carmen Muñoz Ceballos de Mitre, sus primos Marcelo y Graciela e hijos., Walter y Sandra e hijos, Rafael y María Luisa e hijos., Silvia y Gustavo e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en la memoria de nuestro querido primo Coni.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Sus primos Norma Estela Bolañez y Ramón Collado, sus sobrinos Ricardo Luis y Marcela Raed, María Silvia, sus sobrinos nietos Agustina, Gastón y Joaquín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, hermanos y familias y lo despiden con mucho amor. "El Señor lo bendiga y le otorgue la vida para siempre a su servidor".

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés, acompaña a Sara y sus hijos con mucho cariño en este momento de tanto dolor.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Sus amigos: Gustavo, Benja, Ariel, Alejandro, José Luis, Julio, Beky y Jorge participan con dolor su fallecimineto y acompañan a su familia en este triste momento.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Con profundo dolor. Tus compañeros de la secundaria Promo 78- Escuela Nac. de Comercio, te despedimos, sabiendo que el Señor te dio el mejor lugar. Excelente compañero y amigo. Siempre presente en nuestras juntadas. Nunca te vamos a olvidar Bolín.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Juan Rafael (h) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Roberto. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Bruno A. Tarchini y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Roberto. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Aldo Sialle y Mamily Ávido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza, Ignacio y Emilse Ávido participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá y a toda la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Diego Basualdo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su alma. Ruegan a Dios consuelo para su mamá y hermanos.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con gran pesar el fallecimiento del hijo de mi querida amiga Sarita. Acompaño a toda su familia en el dolor.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. "El Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno". María Teresa Rotondo de Muratore y flia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su mamá y flia en estos momentos de tanto dolor.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace reposar". Marcela Fontana, Héctor Muratore, sus hijas: Marina y Agostina acompañan en el dolor a su querida amiga Sarita y a toda su familia. Elevan oraciones por el eterno descanso de Coni.

BOLÁÑEZ MITRE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Villa Gesell el 20/1/20|. Mariano Leiva Cinquegrani, participa con dolor su fallecimiento, y acompaña con afecto a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPIANTICO, ALFREDO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Ex-compañeros de trabajo de la Dirección de Cultura de la Ciudad de La Banda: Jorge, Gringa, Domingo, Ricardo, Chichi, Beatriz, Turco, Roxana Mercedes y Guilli; acongojados despedimos al coronel con el tradiccional grito:¡ Viva la Patria!

GONZÁLEZ, LIDIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su esposo Víctor Luna,sus hijos, Víctor, Mario, Alvaro, Fernanda, Fabiola ,hijos políticos, hermanos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

JORGE, WALTER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Tus compañeros de trabajo de Diesel Saluzzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, WALTER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Flia. Saluzzo Carlos Antonio y Sra. participan con dolor su fallecimiento.

JORGE, WALTER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Saluzzo Carlos Alberto y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, WALTER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Saluzzo Cristian Nicolás y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUCAS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Su esposa: Inés, sus hijos: Luqui y Yani, su nieta: Yarela part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, LUCAS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Prof. Edis Vilma Jalaf de Taín, personal docente, administrativo, voluntarios del C.E.C.L.O.C. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro querido alumno Lucas. Ruegan cristiana resignación para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su hija: Cintia Ledesma, hermanos y sobrinos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Flores. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su esposa Delia Cardozo, hijos Carmela, Cami, Noelia, Cuchi, Marcos, Aldo y Wanda, María José, María Celeste, Marta Romina, Ramona, Silvina, Juan, María, Luis, María Eugenia y Marisol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. c/d. Av. Rivadavia 323 (s.v.) EMPRESA SANTIAGO.

RUIZ, RAMÓN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Sus padres Patricia, Darío, su hermana Lucia, sus abuelos, tíos, primos, tíos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

ULIANA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Sus hijos Federico, José María, Alejandro, nietos Francisco, Valentina, Tomas, Eloisa, Catalina, Lisandro, h/pol, Valeria Adorni, Eugenia García y Soledad Schejtmn partic. su fallec.. Sus restos serán inhum. cemet. Parque de la Paz a las 10 hs. Casa de duelo (S/V) Nº 2 P. L. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ULIANA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Su hermana Selva M. Uliana de Franceschini y sus hijos Marco, Jorge, Lilian y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Marcelo Daniel Adorni y familia, despiden con dolor a la querida Lidia y acompañan en tan difícil momento a sus hijos José, Federico y Alejandro. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Hugo Nieva y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su flia. en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su querida memoria.

ULIANA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Consorcio Garibaldi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL, NORA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Sus hijos Alejandro, Panie, Alejandra, Andrea, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

VILLARREAL, NORA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Las amigas de su hija Andrea Chazarreta: Paola Ramírez, Lucrecia Sydow, Belén Dalale, Florencia Suárez y Cecilia Martínez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan una oración en su memoria.

VILLARREAL, NORA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. Samuel Díaz y flia., Saida Díaz y flia. y Dorita Sotomayor participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (GRINGUCHA)

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Hermana y tía querida, gracias por todo lo que nos diste en vida: tu cariño, tu ejemplo, tu amor. Nos es difícil aceptar tu asusencia, te extrañamos en cada momento. Descansa en la paz de nuestro Dios. Te recordaremos y te amaremos toda la vida. Tus hermanos Fidelia, Mirta, Juan Carlos y Hugo y sus respectivas familias invitan a la misa en su memoria, a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. No sabes lo que me cuesta soltarte. No conozco una mujer más generosa agradecida y valiente que vos. Es así como te quiero recordar y homenajear. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi hija. Vete en paz, has sembrado mucho amor en todos los que te conocimos. Te amo inmensamente, nos volveremos a ver y te volvería a elegir para compartir la vida con vos. Tu sobrina María Vázquez y Justina, invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Sta. Rita.

CAMPOS MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

GAUNA, JESÚS DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/15|. Sus padres Roxana Coronel y Rafael Gauna, sus hermanos Yanina, Colo Gauna, su sobrina Brisa Gauna y su nona Valle y Yola Sandez, su ahijado Milos; sus primas Tamara, María Pía, Ángela y Mariana; y la tía Lita Abdala lo recuerdan con cariño al cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|.Rodri: Hace 8 años y 1 mes te vimos partir, lloramos como nunca y por mucho tiempo, no imaginamos nuestras vidas sin ti, hoy vemos el cielo y sabemos que ahí estas tu,aún lloramos en silencio pero sentimos que tu y tu amor siempre están con nosotros. Tus padres Negri y Luis,tus hmnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, vecinos y familiares nos reuniremos hoy a las 20 hs en tu gruta para elevar una oración en tu querida memoria. Tu familia que te extraña siempre.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CIAPPINO, GRACIELA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Participa con dolor Flia. del Tano. Ruega oraciones en su querida memoria.

CIAPPINO, GRACIELA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/20|. Querida amiga, te despedimos con mucho dolor y rogamos a Dios que te inunde de paz. Te extrañaremos mucho. Eve Luz, Wadi, Nena, Noelia y Walter Tevez, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Noel y Yony y a sus hermanos.

VARGAS, BELINDO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/20|. "Dichosos tus ojos, porque hoy pueden ver el rostro del salvador". Sus hijos Estela, Nora, Mary y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

MOUKARZEL, CATALINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/14|. Hoy me desperté pensando en ir hasta tu pieza solo con la ilusión de poder abrazarte, darte un beso y desearte un Feliz Cumpleaños Mami Yola.. Tantos buenos recuerdos de este día tan especial para mí, solo me hace falta tu presencia, tu abrazo de siempre, tu palabra de aliento. Es que mi vida no encuentra todavía un rumbo desde que no estás aquí conmigo. Te amo y te extraño mucho más. Feliz Cumpleaños Mami Yola! Besos al Cielo. Se invita a la misa en recordación al día de su natalicio, el día jueves 23 de enero a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ESCOBEDO, ROSA BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. La comunidad educativa y docentes del turno tarde de la escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera de trabajo, Mirtha Escobedo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

VILLARREAL, FARIDE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Manuel Darío García, su esposa Inés Westberg, sus hijos Silvana y Javier participan con mucho dolor el fallecimiento de Faride, rogando a nuestro Dios cristiana resignación a su querida familia.