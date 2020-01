¿Una Birra o un Vinito?

25/01/2020 - 21:20 Santiago

Hasta finales de los 70 (década del siglo pasado) el vino fue la bebida favorita en nuestro país, no había mesa que no se acompañara de tal elixir, pero ésta tendencia fue cambiando a medida que cambiaban los hábitos de vida y costumbres (desaparecieron casi por completo las cenas y /o domingos familiares, se comenzó a trabajar de corrido o en lugares distantes, etc.) lo que influyo en gran parte en el consumo, el mismo se desplomó desde los 77 litros per cápita que llegaron a consumirse allá por 1974 a menos de 19 litros anuales por persona en 2019, lo que significa que dicho consumo se desplomó casi un 69 % en 4 décadas ( según datos del I.N.V. ente que nuclea al sector vitivinícola de la República Argentina).

La constante irrupción en el mercado de bebidas como: aguas saborizadas, jugos listos, concentrados o en polvo, con agregados de vitaminas, cervezas de distintas graduación alcohólica, industriales o artesanales, gaseosas comunes, con o sin azúcar, hacen que la variedad de bebidas por las que pueda optar el consumidor de hoy en día sea infinitamente superior a la existente a la de la época dorada del vino. (Otra razón más que logró influir en el cambio de hábito consumista argentino)

Fue en éste escenario en que el consumidor buscaba bebidas mas ligeras y bebibles acordes a los nuevos tiempos disponibles para el ocio diario (ese sagrado momento del cual antes era el dueño absoluto el vino, “la hora de la copita o vaso de un vinito” ) que la cerveza comenzó a ganar terreno pasando de los apenas 8 litros anuales que se consumían en aquella década (1970) a los 42 litros anuales consumidos en la actualidad.

Justo es mencionar que ambos sectores pasaron por diversos momentos de reconversión, el vino masivo de antaño era solo vino de mesa (de damajuana o botella de litro) por lo general de venta a granel por las distintas bodegas y fraccionado en redistribuidoras dispersas a lo largo del país, vinos de gama baja y económicos, hoy en día se consume menos vinos pero se incrementó el consumo de calidades superiores, antes solo reservadas para las clases sociales más acomodadas. Por su parte la cerveza se industrializo en gran medida, abaratando costos y llegándose a equipara así a estos vinos, luego tras la apertura de los mercados internacionales a principio de los 90, llegó el boom de las microcervecerias o cervecerías artesanales que terminó de catapultar dicha industria en el mercado interno, ya que estas últimas ofrecían al consumidor una nueva gran variedad de estilos. Para el caso de la industria vitivinícola esta apertura le significó una gran inyección de aportes de capitales extranjeros, la reequipacion y modernización de sus líneas de producción y por otra parte el posicionamiento de nuestros vinos a nivel internacional abriendo un nuevo e interesante nicho para las bodegas.

Haciendo un análisis rápido veremos que el cambio de hábitos en la mesa, horarios de trabajo, y porqué no también la cuestión económica, el consumismo de estas 2 bebidas también fue marcado por una creciente “personalización” del consumidor, volviéndose más selectivo a la hora de elegir.

Volviendo a la pregunta inicial, esta puja histórica entre el vino y la cerveza, que elegir? O tal vez quien viene ganando la pulseada? Pues para ello es necesario remontarnos un poco a la historia y así poder conocer un poco más de las mismas y lograr al fin poder sacar quizás alguna conclusión más acertada o menos errónea.

HISTORIA DEL VINO Y LA HUMANIDAD

Su historia ha transcurrido casi paralela a la historia de la humanidad, el vino tal y como lo conocemos hoy en día es el resultado de la fermentación del mosto (jugo) de uva la cual se produce gracias a las levadura presentes en el ollejo (piel), el nombre proviene del latín vinum, que se creé procede del griego oinos e incluso del sanscrito vêna.

Aunque existen indicios del cultico de la vid (al principio salvaje, vitis vinífera sylvestris tal cual su nombre) y la elaboración de bebidas procesando sus uvas en el 6000 aC. , no es sino hasta la edad del bronce (3000 aC.) Cuando se estima que se produzco el verdadero nacimiento del vino en la zona de los Sumerios, pueblo de la antigua Mesopotamia (oriente medio)

Desde allí llegaría a Egipto donde realizaría nada menos que con la cerveza que ya se elaboraba en dicho país. Los egipcios fermentaban el mosto en grandes vasijas de barro, el vino se convirtió en símbolo de estatus social y era empleado en rituales religiosos paganos.

• Como dato curioso podremos decir que los egipcios guardaban el vino en grandes ánforas, siendo más valioso el vino añejado que el vino nuevo, por su parte los alfareros grababan en las ánforas destinadas a la guarda el nombre de quien había cultivado las vides, la fecha y la calidad del mosto (tal vez el origen del etiquetado moderno)

En el 700 aC. El vino llega en su proceso expansivo a Grecia, estos lo adoptaron rápidamente y lo Tomaban aguado, se consumía en fiestas, rituales religiosos y funerales, le asignaron además una divinidad, Dyonisios.

En él 200 aC. El vino llega a Roma, estos adoptaron inclusive al dios griego cambiándole el nombre a Baco, los romanos haciendo gala de su practicidad y conocimientos tecnológicos empezaron a realizar injertos en vides, hay testimonio que por entonces ya existían más de medio centenar de vinos distintos (según consta en el libro Naturalis Historeae de Plinio el viejo) también comenzaron a utilizar madera para el transporte del vino. Desde Italia el cultivo de la vid se extendió a Galia quienes comenzaron a utilizar barricas de madera para guardar el vino imitando a sus vecinos del norte quienes utilizaban estas mismas para guardar cerveza, la expansión siguió luego por toda Europa

Durante la edad media las tierras pasaron a manos de los reyes y la iglesia, de esta manera dicha producción quedó prácticamente en manos de monasterios y monjes quienes utilizaba el vino para sus servicios religiosos representando la sangre de Cristo.

En la edad moderna la vid llegó a América de mano de colonizadores y religiosos, en Argentina las primeras vides para la producción de vinos de misa fueron plantadas en Santiago del Estero (1556) traídas desde La Serena , Chile, por el clérigo jesuita Juan Cidron (Cedron) luego entre 1t70 y 1590 fueron plantadas las primeras viñas en Mendoza y San Juan, ya en 1855 el entonces gobernador de Cuyo Domingo F. Sarmiento funda la escuela de Enología en Mendoza junto al ingeniero francés Michel Aimé Pouget a quien había contratado para colaborar en la reconversión de nuestros viñedos trayendo plantas de chile reproduciendo así las primeras cepas de Varietales francesas, entre ellas el malbec.

Hasta el siglo xix las vendimias eran tardías para producir vinos de gran graduación alcohólica, a éstos una vez finalizada la fermentación se les agregaba el “cocido” (parte del mosto se cocinaba a fuego directo) para fortalecerlos pues el mercado de Cuyo era el Litoral y Buenos Aires y por entonces el transporte se realizaba en carretas ya que el tren no llegaría hasta fines de 1800 y dichos viajes podían durar meses, para lo cual dichos vinos debían tener esas característica (alcohólicos y fortificados) para así conservarse durante dichos periodos.

La reconversión actual de nuestros vinos llegaría recién a principio de 1991 con la apertura de mercados internacionales transformando el vino en lo que hoy conocemos, diferenciado en estilos, varietales y zonas de producción. l