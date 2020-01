Las recomendaciones para quienes recibieron una multa de exceso de velocidad tomada por un radar

27/01/2020 - 02:00 Santiago

El defensor del Pueblo provincial, Lionel Suárez, explicó las actuaciones que viene llevando adelante el organismo, ante las denuncias que presentan automovilistas santiagueños que recibieron multas onerosas por exceso de velocidad en Córdoba, captadas por radares que no estaban señalizados.

En primer lugar, indicó que “lo que estamos haciendo conjuntamente con la Defensoría de Córdoba, es intervenir en los casos que nos llegan a nosotros y hacerles saber la particular situación de que la persona no ha sido advertida del control de seguridad vial, que son de carácter móviles y que no hay ninguna señalética”. No obstante aclaró que “circular más de la velocidad permitida es una contravención y quedamos presos de esta situación”.

“De todas maneras -continuó-, decidimos abordar esta situación en el próximo plenario de defensores y vamos a llevarlo al Consejo Nacional de Seguridad Vial para que intervengan las otras jurisdicciones”. Explicó que la intención es “llegar a un acuerdo sobre el procedimiento a aplicar, porque no sólo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, sino otras jurisdicciones que se reservaron poder de policía” aplican sus propios procedimientos.

Suárez planteó que se debe “unificar la señalética y procedimiento”. Expuso también que ninguna provincia suscribió un convenio de cooperación en el marco de la Ley Nacional de Tránsito que permita al usuario realizar el descargo dentro de su jurisdicción, y que suele ser un dolor de cabeza para los que deben lidiar con estas multas en otras provincias.

Al respecto, el ombdusman santiagueño indico que “la Ley Nacional de Tránsito prevé que puede hacer ese descargo si excede determinados kilómetros de su domicilio, el lugar de la infracción. Pero queda supeditado a un convenio que todavía no ha sido canalizado por las jurisdicciones. Es lo que motorizamos para poder llevar adelante una defensa efectiva de los usuarios”, rescató.

En el caso puntual de intervenir una persona que recibió una multa por exceso de velocidad captadas por radares, el funcionario indicó que la Defensoría Provincial busca establecer si “el radar usado está en conformidad con la reglamentación que establece el Inti y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al menos tener certeza de que los equipos no son apócrifos y no conformes a la reglamentación”.

“Lo otro -explicó- es saber si el personal que maneja los radares es el habilitado por la legislación provincial. Lo tercero es intervenir por medio de la colaboración de las defensorías de esas provincias (donde se labró la multa), para llegar con esa defensa del usuario, de la ruta nacional, para poder cuanto menos ingresar la defensa en el procedimiento administrativo”.

Recomendó a los automovilistas santiagueños que recibieron este tipo de multas, que se contacten con la Defensoría del Pueblo y solicitar su intervención a través de la Página de Internet, www.defensorsantia go.gob.ar , de los teléfonos que figuran en ese sitio web o bien personalmente, en la sede ubicada en Perú 456.

“La ley es clara para no caer embaucado”

En cuanto a la metodología de la toma de datos sobre la circulación de vehículos en Córdoba, Javier Alexandro, titular de Adecse, criticó que no se informe debidamente con carteles los controles de radares.

“La ley nacional es clara: un kilómetro antes hay que poner un aviso de la presencia de radares y controles en general. El ministro de Seguridad de Córdoba me contestó a mí públicamente que no tiene sentido hacer un control si se va a estar avisando dónde. Pero la ley es clara para no caer embaucado en esa cosa, porque sino se vuelve tramposo. Por eso para mí no es preventivo, es recaudatorio”, sostuvo.