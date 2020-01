Para el defensor Jonathan Bay, deben mejorar en la definición

28/01/2020 - 01:19 Deportivo

El defensor lateral Jonathan Bay es uno de los sobrevivientes del ascenso a Superliga y luego de alegrarse por el éxito conseguido ante Colón y pensando en el partido ante River Plate consideró que deben ser más eficaces en la definición, pero también mencionó una cierta tranquilidad porque el equipo genera peligro.

“Fue un partido duro, pero no complicado. El rival no nos inquietó, pero sufrimos hasta que pudimos concretar el gol que nos dio el triunfo. No estamos finos en la definición, pero estamos trabajando muy bien y eso quedó plasmado en el partido ante Colón”, fue el análisis que realizó Bay después del primer encuentro oficial del 2020.

Pensando en el futuro, el cordobés anticipó que les espera un encuentro muy complicado en el Monumental.

“Contra River será durísimo y mucho más en su cancha. El cuerpo técnico, al igual que nosotros, ya estamos enfocados en como se puede lograr imponer nuestra idea ante un buen rival como lo son ellos”, reveló el ex Talleres.

Bay también recordó como fue la final que disputaron contra el Millonario, y cómo deberían encarar el próximo compromiso.

“Creo si embocábamos un gol de las dos situaciones que tuvimos íbamos a tener más espacios y el partido pudo haber sido otro, como también nos podrían haber marcado cinco. De todas formas eso ya quedó en el pasado y ahora la historia será otra. Tenemos un poco más de conocimiento de su juego y tenemos que estar concentrados, porque en el más mínimo descuido, con ese equipo lo podés pagar caro. River es el que mejor juega, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y tratar de mantener el arco en cero”, expresó.

Bay, también hizo notar el difícil fixture que le queda a Central Córdoba por delante.

Después de viene Aldosivi que pelea con nosotros y después Boca, que será igual de complicado. Pero primero debemos enfocarnos en River. Después de ese partido pensar en como ganar en Mar del Plata”, aclaró el defensor.

“Nos dimos un suspiro, pero todos estamos ahí separados por pocos puntos”, cerró haciendo alusión a la tabla de los promedios.