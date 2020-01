Conmoción en Neuquén: dos jóvenes decapitaron a su padre y se tomaron selfies con el cadáver

28/01/2020 - 09:00 País

El brutal crimen de un hombre apuñalado, golpeado con un hierro y finalmente decapitado, generó conmoción en Neuquén, sobre todo porque los detenidos son dos de sus hijos que habrían actuado furiosos por las palizas del hombre a su pareja, madre de los atacantes.

De acuerdo con lo publicado por el diario La Mañana, el hecho ocurrió el pasado domingo en Zapala. La víctima fue identificada como Orlando Jara (51) quien maltrataba constantemente a sus hijos. Dos de ellos, tras una discusión, lo atacaron con un cuchillo y un hierro y finalmente, lo decapitaron. El mayor de ellos, de 27 años, “decapitó a su padre, colocó la cabeza sobre su tórax, se sacó una selfie y se la envió a un amigo”.

Tras el crimen, los hermanos quedaron detenidos como coautores de "homicidio agravado por el vínculo" y quedaron detenidos por al menos 60 días.

En tanto, otro de los hijos de la víctima se refirió al hecho y defendió a sus hermanos: “Él siempre estaba borracho y nos golpeaba mal. Se la agarraba con mi mamá y a nosotros no nos quedaba otra que poner el cuerpo por ella. Yo no podía ver llorar a mi mamá en el piso porque mi papá le estaba pegando”.

"Ahora estoy partido al medio porque nunca imaginé que iba a llegar a esta situación. Nosotros siempre buscamos hacer las cosas bien. Nunca fuimos de tomar alcohol, de tomar porquerías que te dan en la calle", agregó entre llanto.

Por su parte, un hermano de la víctima dijo que "le duele un montón" lo que ocurrió, pero que va a apoyar a sus sobrinos porque son "buenos pibes".

“Mi hermano me dijo que un día iba a matar a su familia y se iba a matar él. Así que me lo llevé al campo para prevenir eso y estuvo un par de meses conmigo. Se volvió, me lo volví a llevar y él volvió otra vez”, reveló.

Por otro lado, los vecinos expresaron su temor al haber recibido amenazas por parte de uno de los autores del homicidio. Como si esto fuera poco, una testigo del crimen falleció en su casa, en un incendio que habría sido intencional. La policía investiga los hechos.