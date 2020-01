Le recriminó a su pareja supuesta infidelidad y le propinó una golpiza

30/01/2020 - 00:58 Policiales

Un hombre terminó tras las rejas después de haber agredido salvajemente a su concubina, recriminándole una supuesta infidelidad.

Fuentes policiales informaron que el grave hecho de violencia de género se registró el fin de semana en un domicilio de la ciudad de Clodomira, departamento Banda.

La damnificada, una joven de 26 años, se presentó ante la Policía para denunciar que el domingo a la madrugada, su concubino irrumpió en el domicilio de forma violenta y comenzó a insultarla, recriminándole que supuestamente la habían “visto con un hombre”.

Ella le aseguró que estaba durmiendo, pero éste no le importó y la atacó a golpes de puño en el rostro y luego destruyó su celular Samsug J7.

Al día siguiente, la joven no se presentó a trabajar y el acusado le recriminó porque no había concurrido y ésta le manifestó que no lo hizo por la lesión que tenía en su rostro y porque no tenía llaves.

El acusado la habría amenazado con que la tendría encerrada toda la semana hasta que se le desinflamaran los hematomas. Como pudo, la joven escapó y se dirigió a la dependencia policial. Del hecho tomó conocimiento la coordinadora de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Dra. Marta Elena Ovejero, la cual ordenó la aprehensión del agresor, medida que se concretó de inmediato.l