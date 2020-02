VIDEO | Defensa y Justicia empató 1 a 1 con Atlético Tucumán

01/02/2020 - 21:40 Deportivo

Atlético Tucumán igualó hoy 1-1 como local ante Defensa y Justicia, que tuvo el debut de Hernán Crespo como entrenador, en el José Fierro, por la decimoctava fecha de la Superliga.

Un grosero error de Ezequiel Unsain le dio la ventaja al Decano, y un fallo compartido entre Cristian Lucchetti y Dylan Gissi le permitió empatar al Halcón a través de Juan Martín Lucero.

Prácticamente no pasó nada en el primer tiempo, pero lo que pasó fue determinante.

Conocedor de la intención de salir jugando desde su arquero que presenta el Halcón de Crespo, Ricardo Zielinski les ordenó a sus jugadores presión alta, y así forzó la apertura del marcador.

Unsain tocó para un defensor a los 6 minutos de juego, recibió la devolución, y un mal control derivó con la pelota dentro de su valla.

Defensa no lograba desplegar el buen juego asociado que tuvo en la goleada de la fecha pasada ante Talleres de Córdoba, y cuando finalmente logró ser profundo, le anularon mal un gol a Lucero por un fuera de juego inexistente de Gonzalo Piovi en el inicio de la jugada.

Hubo que esperar hasta los 19 minutos del segundo período para la primera situación clara de riesgo, pero Lucero, solo y mano a mano con Lucchetti, definió alto.

Un remate de Nicolás Aguirre a los 26 descolocó a Unsain con un pique cercano a su posición, pero los reflejos del arquero le permitieron despejar el peligro.

Dos minutos más tarde, fue Lucchetti el que le impidió el empate a Rubén Botta, quien remató con la fuerza necesaria, aunque muy centrado.

Pero era el día de los errores decisivos, y a los 37 una desavenencia entre Luchetti y Gissi terminó con el balón en los pies de Lucero, quien esta vez no perdonó y decretó el empate definitivo.

En la próxima fecha, Atlético visitará a Boca Juniors y Defensa recibirá a Colón de Santa Fe.

La síntesis del partido:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Federico Bravo, Ariel Rojas, Lucas Melano; Leandro Díaz y Javier Toledo. Director técnico: Ricardo Zielinski.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Juan Rodríguez, Héctor Martínez, Gonzalo Piovi; Neri Cardozo, Francisco Cerro, Marcelo Benítez, Ruben Botta; Guido Mainero y Juan Martín Lucero. Director técnico: Hernán Crespo.

Gol en el primer tiempo: a los 6 minutos, Unsain en contra (AT).

Gol en el segundo tiempo: a los 37 minutos, Lucero (DJ).

Cambios en el segundo tiempo: a los 13 minutos, Nicolás Aguirre por Carrera (AT); a los 17, Ignacio Aliseda por Mainero (DJ); a los 20, Nelson Acevedo por Cerro (DJ) y Augusto Lotti por Melano (AT); a los 32, Nahuel Barrios por Benítez (DJ); a los 36, Leonardo Heredia por Aguirre (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: José Fierro.

