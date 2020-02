Cuál es el primero auto que funcionará con aceite vegetal reciclado

02/02/2020 - 11:49 El Cronista

Ford aprobó el uso de aceite vegetal hidrotratado (HVO, por su sigla inglesa) en sus camionetas Transit. Se trata de un combustible diésel renovable elaborado con aceites usados, incluido el aceite de cocina, que puede obtenerse de restaurantes y establecimientos de comida para llevar, e incluso de casas de familia.

El uso de este compuesto presenta grandes beneficios en comparación con los combustibles fósiles. Por un lado, consiguen reducir hasta en un 90% los gases de efecto invernadero en comparación con el combustible diésel regular. Por el otro, los vehículos que funcionan con HVO emiten menos óxidos de nitrógeno y partículas que otros vehículos diésel, porque el combustible no contiene azufre ni oxígeno.

“Permitir que nuestras vans funcionen con combustible hecho de residuos, incluido el aceite de cocina usado, puede parecer exagerado. Pero usar aceite vegetal hidrotratado es, de hecho, una forma muy real para ayudar a todos a disfrutar de una mejor calidad del aire”, indicó Hans Schep, director general de Vehículos Comerciales de Ford Europa, mediante un comunicado.

Asimismo, el HVO, que también incorpora residuos de grasas animales y aceite de pescado, ayuda a los motores diésel a arrancar más fácilmente a bajas temperaturas. El proceso de creación, que usa hidrógeno como catalizador, implica que HVO quema el combustible más limpiamente que los biodiésel convencionales y tiene una vida útil más larga.

Ford Transit Ford biodiésel

De momento, Ford ha probado el HVO en su motor EcoBlue 2.0 para asegurarse de que no son necesarias modificaciones para funcionar y que el servicio no se vería afectado por ello. Las pruebas han verificado que no es necesario hacer ningún desarrollo adicional del combustible antes de que pudiera usarse en las últimas furgonetas Transit de Ford.