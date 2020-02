Desacosejan el uso de barbijos como modo de prevenir el coronavirus

04/02/2020 - 22:54 Santiago

La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) junto con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save) emitieron un comunicado en el que “desaconsejan el uso de barbijo a la población para la prevención del (coronavirus) 2019-nCoV”.

En el texto, explican que “los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire. Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”.

“El principal motivo por el que se desaconseja el uso del barbijo es que la misma no tiene indicación alguna. El barbijo es un sistema de barrera que va a evitar un contagio cuando existe una enfermedad respiratoria transmisible. En nuestro país no hay ningún caso, por ende, estamos malgastando recursos que no previenen nada. El el uso de barbijo es mucho más importante de lo que la gente cree”, explicó el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.l