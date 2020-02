FÚNEBRES | 7 de febrero de 2020

07/02/2020 - 03:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

Silvia del Valle Paz

Ángela María Giuggiolini de Muñoz

María Elsa Casanova de Cavallotti

Raúl Alberto Díaz (La Banda)

Esther Faustina Morales

Amanda Mercedes Paz

Víctor Hugo Florentino Corvalán (La Banda)

Alberto Adán Chávez

María Mercedes Coronel

Dominga Angélica Castillo de Carranza (L.Banda)

Dora Mercedes Ramírez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA. (Charito) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus hijas: Rossana, Claudia y Karina, sus hijos pol.: Miguel Hugo, Bruno y Jorge, y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro León Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa participan su fallecimiento.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA. (Charito) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira, y nietos part. con profundo dolor el fallec. de nuestra amiga de toda la vida, Charito e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA. (Charito) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Kuqui Abregú, Nenena Rojas, María del Valle Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hijas en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA. (Charito) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Amiga, Dios te reciba en sus brazos, aunque terminaron nuestras charlas diarias, estarás siempre en mis pensamientos. Tu compañera de promoción Albertina Lezana de Sirena, participa con profundo dolor su fallecimiento.

CHÁVEZ, ALBERTO ADÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus hijos Rodrigo, Emiliano, Melisa, Enzo, hijas pol. Macarena, Nancy, nietos Exequiel, Mateo, Ambar, padre Mario, hnos., cuñados y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. hs. 15. Casa de duelo. Talcahuano 1196. Bº Sgto. Cabral. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CISTERNA, ABELARDO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/20|. La diputada provincial por el Frente Civico M.C. Sirley Julián Gery participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CORONEL, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hija Elvira, hijo político Roberto, nietos Tatiana y Franco, Abel y Rola, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CORONEL, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus hijas Elvira, Teresa, h. politico, Roberto, nietos José, Tatiana, Abel, nieta politica Adriana, bisnieta, Lautaro, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. SA. -ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Acompañamos a nuestra amiga Elvita y su familia en este momento de dolor por la pérdida de su mamá. Rogamos una oración en su memoria. y que Dios la reciba en su regazo. Patricia Borrás y familia.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Su esposo Gustavo Alejandro Muñoz, su hijo Agustín Alejandro Muñoz, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 hs. en el cementerioJardín del Sol. Casa de duelo. Pedro L. Gallo 340 (SV). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La asociación civil, Centro Santiagueño de Jubilados y Pensionados Franciscanos "Juan Moyano" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Angie Giuggiolini y acompañan a su hijo, esposo y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Te fuiste rápido y silenciosamente Angie querida, pero en nuestros corazones y memoria, quedará por siempre el recuerdo de los momentos compartidos. Levanta tu vuelo libremente en este viaje hacia el Padre Celestial. Descansa en paz compañera querida. El área de Humanidades del Colegio San José: Silvia, Norma, Oscar, Héctor, Mariam, Santiago, Agustín, Vanyna y Marcia, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera su compañera durante muchos años.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Su compañera de secundaria Myriam Larcher y su esposo Williams, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Silvia y Andrea Tolosa, Graciela Bolañez, Liz Iglesias, Aida Velardez y Roxana Trejo, acompañan con profundo dolor a su hermana Violeta y a su esposo Gustavo por la pronta partida de la querida Angie. Elevan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Estás junto al Señor, donde brillará para tu amado hijo Agustín. No te olvidaré!!! Su prima hermana María Isabel e hijo, participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La "17" acompaña con mucho dolor la partida de la mamá de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Don Pohl, acompaña a su regente técnico y amigo el Dr. Gustavo Muñoz. Ruega oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus amigos Guillermo Pohl, Lorena Don, Maximo, Salvador, Katharina y Teresita Mansilla, acompañan a Gustavo y Agustin en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus compañeros de trabajo; Juan, Mercedes, José, Ramón, Rafael, Martin, Pedro y Ana, participan su fallecimiento y acompañan en su sentimiento a Gustavo e hijo Agustín. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Tus hermanos de corazón; Mercedes y Juan de su esposo Gustavo Muñoz, acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Irma Cavallero y familia, participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijo en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus compañeras de la promoción 1978 del colegio de las Hermanas Franciscanas, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. El equipo de gestión del Inst. Santo Tomás de Aquino, nivel superior, secundario, primario e inicial, acompañamos a Violeta y su familia en este momento de pérdida y rogamos oraciones por el eterno descanso de su hermana Ángela

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza del Inst. Santo Tomás de Aquino, acompañamos a nuestra compañera Violeta con mucho cariño en este momento de dolor y rogamos el descanso eterno de su hermana.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "... y entonces todo el que crea en Él, tendrá por Él, vida eterna"... (Jn. 3,15). Representante legal y apoderado legal de los colegios del Obispado de Santiago del Estero, sede administrativa de la escuelas diocesanas, y comunidades educativas dependientes del Obsipado de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de la Prof. Violeta Gioggioni, vice rectora del Instituto Santo Tomás de Aquino y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Consorcio Pellegrini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA GALVÁN, SIRIACO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/20|. "Dichos los sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su hermano José Santos, cuñada Elvira, sobrinos Lisandro y Aracelli participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ESTHER FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/02/20|. Su esposo Raul Leiva, sus hijos Lucas, María, José, Soledad, Melani, h. político Wilians nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Pata 162. Tel. 4219787.

PAZ, AMANDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Sus nietos Lilian, Iván y Melina con sus respectivas flias., y su nuera Nora, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Hasta siempre Abu.

PAZ, AMANDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Sus fieles servidoras Tita y Cecilia, agradecen a Dios todopoderoso los momentos compartidos con Amanda y la despiden con mucho cariño rogando por su eterno descanso.

PAZ, AMANDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Tu hija del corazón Mirta Alicia Ruchelli y familia, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB. HAMBURGO SERVICIO Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Sus hijos Silvia, Jorgelina, Mario, María Laura, hijos políticos Ramón, Kuki, hermanas, nietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

ZORRIBAS, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Su sobrina Roxana A. Zorribas y familia, participan su partida el reino de Dios y elevan oraciones en su querida memoria.

ZORRIBAS, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Mecha y familia, Carlos y familia, Stella Sorribas y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZUAÍN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 33 Nuestra Señora de las Mercedes, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

ZUAÍN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Zuaín Mya, participo con profundo dolor tu partida y rezo por tu descanso querido abuelo.

CASTILLO VDA. DE CARRANZA, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus hijos Lin-dor, Agustín, Inés, Marta, César, Hugo, Carlos y Luis, h. pol. nietos, bisnietos, participan su falle-cimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Amtae. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHÁVEZ, JUAN CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. José Manuel Borguez, Julio César Borquez, Teresa Borquez de Auat y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimien-to, ruegan a Dios que le de consuelo y pronta resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Su esposa, hijas, hijos poli-ticos y nietos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRE-SA GOROSTIZA.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Siempre vivirás en mis recuerdos". Su esposa Lilia Juárez, sus hijas Valeria y Cecilia, hijos políticos Marcelo y Germán; nietos: Mauricio y Antonella, Rocío, Álvaro, Francisco, Carmela y Jeremías, bisnietas: Zoe y Abby Ruiz Kozameh, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Papi: Cuanto dolor causó tu partida. Su hija Valeria, hijo político Marcelo Pereyra, sus nietos Mauricio, Rocío y Álvaro, parti-cipan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Papi: "Que brille para tí la luz que no tiene fin". Su hija Cecilia, hijo político Ing. Germán Costas, sus nietos Francisco, Carme-la y Jeremías. Sus restos serán inhumados hoy a las 8:30 hs en el Cementerio La Misericordia.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Que en paz descanses mi querido "Erviti". Su nieto Álvaro, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Fuiste mi padre y mi guía. Su nieto Mauricio Ruiz y Antonella Kozameh, bisnietas Zoe y Abby, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Negro: Siempre estarás en nuestros recuerdos. Su hermana política Nidia Juárez, sus sobrinos Franco y Facundo Salto, parti-cipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Su esposa Karina Carabajal, sus hermanos, hijos, hijos politicos y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

MENDOZA, ANSELMO REY (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Papilo de mi alma, te recordaré todo los dias de mi vida. Fuiste, sos y serás mi gran orgullo. Solo te pido que desde el paraíso nos ayudes a convivir sin tu presencia. Su hija Marina, hijo politico Fabián, sus nietos Julieta, Ramiro y Vanina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MENDOZA, ANSELMO REY (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. "Caminante no hagas ruido, que mi pa-dre amado no se ha ido, solo se ha dormido". Fuiste una persona noble con ideales, valores y principios inigualables, los que lloramos tu partida continuaremos tu legado. Afortunada por ha-berte tenido como padre y disfrutado en cada instante de mi vida. Su hija Daniela, su hijo politico Angel Ayunta y sus nietos Delfina y Abel. Elevan oraciones en su memoria.

MENDOZA, ANSELMO REY (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Pá querido: te recordaré toda mi vida, fuiste el mejor padre. Danos fuerzas para continuar con tu ausencia. Su hija Marcela, hijo politico Sebastián Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MENDOZA, ANSELMO REY (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. "Que el Señor te conceda el descanso eterno". Sus hermanos Juana, Raúl, Dina, Delia, Nora, Gerado, Oscar y Mónica, hnos. pol. y so-brinos participan con dolor su fallecimiento.

MENDOZA, ANSELMO REY (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Tus alas tomaron vuelo hacia los brazos de Dios. Descansa en paz hermano querido. Su hermana Nora, hno pol. Héctor y sus sobrinos Carmen y Elio participan con dolor su fallecmiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, DORA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus hijos Claudia, Rita, Cecilia, Daniel, h. pol. y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, MARTHA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Marthita: siempre tuviste gran fortaleza y un gran espíritu de lucha, soportaste y llevaste adelante esta enfermedad, gracias a tu confianza, fe en Dios y tu gran amor hacia tus hijos. Carmen Pons y Rosy Pons participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su hijo Jorge Vittar, hija pol. Yesi Gómez y su nieto Felipe.

GEREZ, MARTHA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Amigas de su hija Julia: Andrea, Ana, Ce-cilia. Aline y Emilia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARTHA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Diego Basualdo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Dr. Jorge Vittar. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARTHA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. La Asociación Civil de los Hermanos Mise-ricordistas participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del Dr. Jorge Vittar. Rue-ga oraciones en su memoria.

GEREZ, MARTHA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Compañero y amigo de su hijo Jorge Vit-tar: Javier Elías Villalba junto a su familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su amada madre.

LEDESMA, LITO MAGIN (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/20|. Familia Guerriero: Juan Carlos, Clelia y René con sus respectivas familias acompañan a su herman Edyth, a sus hijos y nietos con profundo dolor por el fallecimiento de Lito y ruegan oraciones por su descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Mamita: hoy se cumplen 7 años de tu partida y parece tan reciente. Nos hubiese gustado que estés para que disfrutes de los logros de tus nietos, aunque es inevitable verte en la mirada, en la sonrisa, en la inteligencia y en el corazón de ellos. Te agredecemos porque dedicaste tu vida para nosotros y lo disfrutaste hacerlo. Por el esfuerzo que hiciste para darnos oportunidades a todo. Hoy nos encontramos repitiendo y poniendo en práctica todos tus ejemplos y enseñanzas, comprendiendo lo que decías y agradeciendo a Dios el haberte escogido como nuestra Madre, la mejor, la mas hermosa, con sus defectos pero la más perfecta a la hora de ser mamá.." la de los ojos color del Cielo"... Siempre estarás en nuestros corazones y te amaremos siempre... Tus hijos Sofía, Marcelo, Patricia, Daniel y Jorge, hijos políticos y tus amados nietos, invitan a la misa a oficiarse en la iglesia Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs. al cumplirse un año más de tu partida.

SALTO, TOMASA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Madre, hoy hace 9 días que te fuiste, tu partida me dejó un gran dolor, te extraño mucho mami. solo me queda el consuelo que estás enpaz y sin sufrimientos, yo aquí con este dolor que me provoca tu ausencia, pero sé que algun día estaremos juntas. Tu hija Claudia, hijo político Héctor invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

PÉCORA, FRANCISCO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Tu partida causó un gran dolor en nuestro corazón, Dios nos dé consuelo y fortaleza. Su Sra., y flia, su hermano Vicente y flia. , invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol, al cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VIEYRA, DANIEL ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. Con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Su esposa, hijos y hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia La Salette. Se ruega una oración en su memoria.