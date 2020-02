Mitre quiere arrancar el año con una sonrisa

08/02/2020 - 02:02 Deportivo

Mitre pondrá en marcha su 2020 visitando esta tarde a Estudiantes de Caseros. El partido, correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona A (primera de la segunda rueda) de la Primera Nacional, comenzará a las 17.30 y será dirigido por el tucumano Luis Lobo Medina.

El “Aurinegro” no tuvo una buena primera parte de la temporada. De hecho, está penúltimo con 15 puntos, apenas cinco unidades por encima de Nueva Chicago, el equipo que hoy estaría perdiendo la categoría. Por eso el objetivo para este primer semestre del año es, primero escaparle a la zona de descenso, y luego, tratar de escalar lo máximo posible.

Tan pobre fue lo del equipo santiagueño en la primera parte del certamen que le costó la salida a Gabriel Gómez. Su reemplazante, Felipe De la Riva, debutó oficialmente como DT de Mitre en la última fecha del año pasado, en el empate 1 a 1 ante Belgrano, en Córdoba.

De La Riva hizo una depuración del plantel para este año, ya que dio de baja a varios jugadores. Y trajo los refuerzos que consideró necesarios para encarar este proceso. Tras una exigente pretemporada, llegó la hora de jugar por los puntos.

El primer escollo no será sencillo ya que Estudiantes se ubica en el sexto lugar, con 23 puntos, a cinco de los líderes Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto y Platense, todos con 28.

Además, el partido tendrá sabor a revancha para Mitre, que en la primera fecha de este certamen fue vencido por Estudiantes en el 8 de Abril por 1 a 0, el 16 de agosto del año pasado.

Otros partidos

Hoy habrá otros partidos por la fecha 17. En la zona A, desde las 19.05 Platense recibirá a Ferro y a las 20, San Martín de San Juan hará lo propio con Belgrano de Córdoba.

Por la Zona B jugarán: 17, Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Mendoza y 17.05, All Boys vs. Chacarita Juniors.l