Falleció Candela Pérez, la joven madre que tenía el 50% del cuerpo quemado

09/02/2020 - 03:57 Policiales

Candela Pérez -la joven madre que el pasado 28 de diciembre ingresó con gravísimas lesiones en su cuerpo al Centro de Salud Banda- falleció en la tarde de ayer en el Hospital Regional, a donde había sido derivada por una descompensación.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el trágico deceso de la joven se produjo pasadas las 18, a raíz de una complicación en su cuadro nefrológico según los médicos que la asistieron.

Candela, residente en el Bº Avenida, se encontraba en el paraje La Isla -en la localidad de Los Quiroga- junto con su ex pareja, y sus hijos cuando por causas que aún no se determinaron, sufrió quemaduras en el rostro, torso y tórax.

Desde allí, la víctima -de 22 años- fue trasladada en un vehículo particular por su pareja Iván Arce (31) quien pidió ayuda sus primos. Tras el hecho, el sujeto quedó tras las rejas y actualmente está con prisión preventiva.

Mientras permaneció internada, Candela sufrió altibajos en su cuadro clínico, pero su situación se complicó cuando contrajo neumonía, la cual estaba siendo tratada por los médicos de Terapia Intensiva del CIS bandeño.

Según revelaron las fuentes judiciales, mientras parecía que todo iba mejorando, un virus intrahospitalario generó una fuerte descompensación que provocó que la joven fuera trasladada de urgencia al Regional. Allí estuvo internada hasta que finalmente falleció.

Como se recordará, cuando Arce fue indagado manifestó que su ex pareja se arrojó el alcohol por sus propios medios, tras mantener una fuerte discusión con él ya que él no quería retomar la relación.

En su ampliación de declaración, Arce manifestó que Candela mientras se derramaba alcohol en el cuerpo le había revelado que lo hacía por amor a él. “Ella me decía que me amaba y que me había visto el fin de semana bailando con otra mujer”, contó el sujeto.

Además, Candela nunca logró prestar declaración, ya que cuando la Dra. María Ximena Jerez se trasladó hasta el nosocomio bandeño para entrevistarla y tomarle declaración, los médicos indicaron que no estaba en condiciones clínicas de hablar.

Pese a ello se supo que durante sus días de mejoría la víctima le habría confesado a su madrina que ella sola se habría causado las lesiones que tenía.

Hasta el momento el testimonio de esta mujer no fue recolectado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, quien está a cargo de la causa.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue para ser sometido a autopsia. Además, pidió que se secuestre la historia clínica y en los próximos días pedirán que los médicos que la asistieron declaren en la Fiscalía.