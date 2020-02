Motorola Razr: ya llega a la Argentina el modelo icónico por un precio récord

11/02/2020 - 11:25 El Cronista

Luego del gran año que experimentó en 2019 en la Argentina y varios países de la región, Motorola confirmó el arribo a la Argentina del nuevo Motorola Razr, su nuevo smartphone plegable diseñado en base al exitoso Razr V3, el icónico modelo que tan buenos resultados le otorgó a la compañía en 2004.

Se trata del primer teléfono inteligente con pantalla “flexible plegable” con formato flip, que puede doblarse completamente al medio.

“Ofrece al usuario una experiencia única, pero al mismo tiempo familiar. No se debe perder de vista que esta es la evolución de uno de los equipos más exitosos de la compañía”, destacó Martín Errante, gerente de Producto de Motorola Argentina, en diálogo con Infotechnology.

¿Cómo es el equipo?

El smartphone tiene un diseño delgado, similar al Razr V3 original, aunque respecto a este es apenas un poco más ancho. Está fabricado con acero inoxidable y tecnología 3D Gorilla Glass.

Infotechnology tuvo la oportunidad de testear un prototipo del equipo y la sensación fue muy satisfactoria.

El desarrollo del Razr

Antes de fabricar este nuevo modelo desde la firma realizaron diversos estudios para entender cómo se podía mejorar la experiencia de uso del smartphone con una pantalla flexible.

De este modo, el desarrollo del Razr demoró varios años, pero Motorola destacó que recién tomó la decisión de anunciarlo cuando estuvo completamente convencido de que era correcto su funcionamiento.

El equipo de ingeniería de la empresa debió superar varios desafíos para encontrar nuevas soluciones a problemas complejos como, por ejemplo, brindar de una doble batería al equipo para evitar que el peso del producto fuera muy superior en una de las tapas respecto a la otra.

Una vez superados esos escollos, patentó en los Estados Unidos un sistema de bisagra zero gap, que permite que ambos lados de las pantallas queden perfectamente alineados al cerrarse. De este modo, el dispositivo queda protegido contra partículas y polvo que podrían dañar la pantalla flexible.

Motorola contó que rediseñó las antenas, para que quepan sin problemas en un espacio dos veces más compacto que el de los smartphones actuales.

Además, se recubrió el dispositivo, para otorgarle una protección a prueba de agua y salpicaduras. En ese sentido, su diseño impermeable crea una barrera para brindar protección contra exposición moderada al agua como, por ejemplo, un derrame accidental de líquido, salpicaduras o lluvia leve.

No obstante, el Motorola Razr no fue diseñado para ser sumergido en agua o expuesto a chorros de agua a presión u otros líquidos; ya que podría deteriorarse con el tiempo. Es decir, no es completamente impermeable.

¿Cuáles son sus diferenciales?

Con el equipo abierto, el Motorola Razr ofrece una pantalla pOLED HD Flex View de 6,2 pulgadas, con una resolución de 2142 píxeles (p) x 876p, con formato 21:9 (Cinemavision) que ofrece, según el fabricante, una experiencia más inmersiva.

Funciona con un eSIM, tiene sistema operativo Android 9 Pie, y posee un procesador Qualcomm Snapdragon 710, octa-core, a 2.2 GHz.

Tiene una memoria RAM de 6 gigabytes (GB), y almacenamiento interno de 128 GB, ampliable.

En tanto, con el equipo cerrado, aparece en escena una pantalla gOLED interactiva exterior, denominada Quick View, de 2,7 pulgadas, con una resolución de 600p x 800p, y relación de aspecto de 4:3.

"Ese display externo puede usarse para realizar llamadas, responder mensajes, pagar con un toque, controlar música o sacar selfies", explicó Errante.

También permite utilizar el Google Assistant y acceder a opciones personalizadas como, por ejemplo, activar o desactivar Bluetooth o Wi-Fi, sin necesidad de abrir el teléfono.

Su cámara principal es de 16 megapíxeles (MP), con apertura de f/1.7, 1.22um, y dual flash LED. La cámara principal graba videos en los formatos MPEG4, H.263, H.264, H.265, VP8, y VP9.

En tanto, la cámara ubicada en la parte externa es de 5MP con apertura de f/2.0, 1.12um, y screen flash.

Cuenta con una batería de 2510 mAh -ubicada en la barbilla inferior del equipo-, con tecnología de carga rápida Turbo Power de 15W. Incluye un puerto de carga USB 3 Tipo C reversible.

Desplegado posee un tamaño de 72 mm de ancho, 172 mm de largo y 6,9 mm de grueso. Cerrado, en tanto, la terminal tiene 72 mm de ancho, 94 mm de largo y 14 mm de grueso.

Precio y disponibilidad

El equipo arribará a la Argentina, en color negro (Noir Black), entre mediados de marzo y principios de abril.

Si bien desde Motorola evitaron precisar cuál será el valor definitivo del dispositivo, se estima que será muy similar al que posee en el exterior, donde puede comprarse por unos US$ 1500.

Si se pesefica ese valor, el precio final del Motorola Razr rondaría los $ 120.000, con la posibilidad de adquirirlo en cuotas, tal como suele ofrecerlo la firma en su sitio web.