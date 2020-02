Extraña aparición en una playa de Estados Unidos

12/02/2020 - 11:21 Mundo Web

Una joven estadounidense, halló una extraña criatura sin ojos, dientes grandes y un cuerpo de forma extraña en una playa del país norteamericano, dejando perplejos a los lugareños, quienes creen que se trata del “chupacabras”.

Erika Constantine autora del video, encontró el esqueleto de una extraña “bestia” mientras recorría con su perro en el parque Melton Peter Demetre en Carolina del Sur. La joven de 25 años de edad, sacó su teléfono para registrar el particular y terrorífico descubrimiento: “Sinceramente, no sabía qué era”, sostuvo ante un medio local. “He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me he encontrado con algo como esto”, agregó.

El esqueleto, del tamaño de un perro pequeño aproximadamente, tiene una aleta esquelética o una caja torácica que sobresale y le quedan algunos dientes.

Tras la difusión del video, fueron miles las respuestas que recibió. La gran mayoría de los internautas estaban tan sorprendidos como ella. “Hay tantas teorías sobre lo que es: los policías dijeron que era una zarigüeya, definitivamente no es una zarigüeya. La gente decía que es un perro, otros que es una iguana”, recordó la joven.

Entre las hipótesis más inusuales estaba muchos sostenían que podría tratarse del mítico “Chupacabras”, una criatura legendaria que ataca a los animales y consume su sangre.

Finalmente la joven envió sus imágenes a un profesor en el Colegio de Charleston, con la esperanza de que llegara al fondo del misterio, pero aún no recibió una respuesta.

Una joven estadounidense, halló una extraña criatura sin ojos, dientes grandes y un cuerpo de forma extraña en una playa del país norteamericano, dejando perplejos a los lugareños, quienes creen que se trata del “chupacabras”.

Erika Constantine autora del video, encontró el esqueleto de una extraña “bestia” mientras recorría con su perro en el parque Melton Peter Demetre en Carolina del Sur. La joven de 25 años de edad, sacó su teléfono para registrar el particular y terrorífico descubrimiento: “Sinceramente, no sabía qué era”, sostuvo ante un medio local. “He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me he encontrado con algo como esto”, agregó.

El esqueleto, del tamaño de un perro pequeño aproximadamente, tiene una aleta esquelética o una caja torácica que sobresale y le quedan algunos dientes. Tras la difusión del video, fueron miles las respuestas que recibió. La gran mayoría de los internautas estaban tan sorprendidos como ella. “Hay tantas teorías sobre lo que es: los policías dijeron que era una zarigüeya, definitivamente no es una zarigüeya. La gente decía que es un perro, otros que es una iguana”, recordó la joven.

Entre las hipótesis más inusuales estaba muchos sostenían que podría tratarse del mítico “Chupacabras”, una criatura legendaria que ataca a los animales y consume su sangre.

Finalmente la joven envió sus imágenes a un profesor en el Colegio de Charleston, con la esperanza de que llegara al fondo del misterio, pero aún no recibió una respuesta.