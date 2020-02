Ofrecen entradas para Central Córdoba vs. Boca y los precios van de 5 a 10 mil pesos

14/02/2020 - 20:02 Deportivo

Siempre la presentación de Boca Juniors en el interior del país despierta pasiones y genera muchas expectativas como es de imaginar. Hoy más que nunca, ya que el Xeneize está a tres puntos del líder River Plate en la Superliga y el domingo tiene una parada difícil ante Central Córdoba que también necesita sumar para escaparle un poco más a la zona roja del descenso.

Pero aquí también hay otra historia: la famosa reventa de entradas de los hinchas que están utilizando las redes sociales para tratar de sacar alguna ventaja económica en este sentido.

Es así que ya hay muchos que están ofreciendo sus tickets por el valor de hasta 10.000 pesos (platea alta). Los otros sectores que se ofrecen son tribuna general San Martín (el precio fijado por el club fue de 1.000 para no socios; 250 para los activos; 100 para damas y menores); tribuna Pedro León Gallo (1.000 para los no socios; 250 para los activos; 100 para damas y menores) y preferencial Santa Fe (1.500 no socios; 450 para los activos; 200 para damas y menores).