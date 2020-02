FÚNEBRES | 15 de febrero de 2020

15/02/2020 - 21:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

Mabel Zanotti de Alba (La Banda)

Roque Alfredo Páez

Carlos Ariel Infante

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GIMÉNEZ DE GALÍNDEZ, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20 en Córdoba|. Luis Enrique Nattero, su esposa Graciela Y. Jozami y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñada Alicia Galíndez por la pérdida irreparable de su querida madre. Rogando oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ DE GALÍNDEZ, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20 en Córdoba|. Anita Nattero, su hija María Eugenia y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñada Alicia Galindez en tan dificil momento. Elevando oraciones en su memoria.

GOROSITO DE RODRÍGUEZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/02/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Juan Matach, su esposa Sara Jorge, su hija Dra. Maricel Matach de Antuz y flia.participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Raúl y su hija politica Silvia Nassif y acompañan en este momento dificil.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. Sus hijos Colo, Facu y Bianca, sus hermanas Lili y Loli, su madre Virginia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB. CARUSO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La representante legal Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal Pbro. Sergio Quinzio y el personal de S.A.E.D (Sede Administrativa de las Escuelas Diocesanas del Obispado de Sgo. del Estero) participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Prof. Lilia Infante, directora del colegio Santo Tomás de Aquino. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí vivirá". Los colegios del Obispado de Sgo. del Estero participan el fallecimiento del hermano de la Prof. Lilia Infante, directora del colegio Santo Tomás de Aquino.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí vivirá". Sus vecinos del Bº Cabildo: Familia Uñates; Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier, acompañamos en este dificil momento a su mamá, a sus hermanos y en especial a Lili Infante. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Señor, por tu infinita misericordia, recíbelo en tus brazos". Las excompañeras del Instituto Santo Tomás de Aquino, de su hermana Lili acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Nadie más que tú, Padre mío, conoces mis tristezas y alegrías". Nina Espeche, Chilo More, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia y Lucas acompañan a sus amigos Lili, César, Virginia y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Juan Ramón Esperguín, Liz Muratore y familia participan y acompañan en estos momentos de dolor a su familia pidiendo al Señor fortaleza para ellos.

INFANTE, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. Marcela y Karina Ledesma, Augusto Leiva Ledesma y Dolly Rodríguez acompañan a su madre Virginia, a sus hermanas Lilia y Loli y a sus respectivas familias en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. "Vengan a mi los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré". Mt = 11, 28. La comunidad de la Capilla San Cayetano del Bº Tradición, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su párroco, rogando a Maria Auxiliadora lo acoja en sus brazos maternales para recibir la gloria de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Su esposa María Rosa Díaz, sus hijos Cristian y Franco, su hija pol. Cecilia Campos, sus nietos Brisa, Simón y Evangelina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Pedro Toloza y familia, participa su falecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos cristiana resignación para su querida familia.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Tus amigos de SACHA TRIO; Carlos, Rubén, Darío, Germán y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Dra. Ana Silvia Gerez, tu amiga, ruega oraciones en tu querida memoria y brille parra ti la luz eterna.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Alberto Campos y Cristina Costas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Gratitud a un gran hombre, generoso, humilde, genuino y gran cultor santiagueño. En este pueblo musical en el que dejas tu guía y escuela. Vivirás por siempre, querido Freddy Páez. Jorge Luis Carabajal, Lorena Anchaba y el Festival Nacional de Chacarera, acompañan en este difícil momento a su esposa Mary, sus Cristian y Emiliano y a toda su familia.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Fanny Paz y familia, acompañan con profundo dolor a Franco, Cecilia y a toda la flia. Paez. Brille para Fredy la luz que no tiene fin.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Los grandes amigos y sus familias, despiden a un gran músico, que siempre llevarán en el recuerdo y sus canciones.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Sergio y sus amigos acompañan a familia de Fredy en el trance de su pérdida. Elevan oraciones por su alma.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Sus amigos y amigos de su flia. Mary, Franco y Cristina, acompañan en este triste momento. Hasta que nos veamos Fredy. Dadi López y Magui E. Gallegos.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Organizadores de las Marchas de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños, participan y acompañan con dolor a la familia de su compañero Fredy. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Te despedimos con cariño inmenso amigo. Que Dios te reciba y brille para vos la luz que no tiene fin. Walter Díaz y familia, acompañan a Mary y sus hijos. Ruegan por su pronta resignación.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Leandro Taboada, Lito Barraza, Toty Cejas y Hugo Almendra, participan con pesar el fallecimiento del colega y amigo Freddy, piden oraciones en su memoria.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. La comisión directiva de la Sociedad de Folcloristas Santiagueños, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo, socio y exmiembro de comisión directiva. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiaga e hijas, participan con pesar la desaparición física de su amigo Freddy y piden a Dios conceda resignación a su familia.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. "Nadie muere para siempre si vive en el corazón de los que lo quieren". Su amiga Chini Cura y flia., Rubén, Peladín y Pichón Cura, participan su fallecimiento y acompañan a su madre, esposa, hijos y nietos en su dolor. Descansa en paz, amigo del alma.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. A.C.E.L.A. - Asistencia al Celíaco de la Argentina, filial Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera el autor de la canción de ACELA y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Lic. Roque Villavicencio y Reina Palavecino acompañan en estos momentos de dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BELIZÁN, LOURDES ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Fuiste una persona alegre, siempre viviste a la ligera. Será que Dios te llevó porque te esperaban en el cielo. Propietarios de Panade-ría San Francisco despiden con gran dolor a su empleada. Señor Jesús recógela!

BELIZÁN, LOURDES ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Abrí bien grandes tus alas para volar bien alto a tu encuentro con nuestro Señor. Cuídanos desde el cielo a todos tus seres queridos y a tus pequeños hijos. Tus compañeros de la panadería San Francisco lloran tu partida.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. "No me recuerden muerta y ausente, sino viva y presente". Sus sobrinas María Elena, sus hijos Valentín y María Jordán Galván; Selva y Aníbal y su hija María del Pilar Casado; Ana María y Jorge y sus hijos Delfina y Lucio Siufe partici-pan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Mónica Aguilera, sus hijos Andrea, Raúl, Fernando Jimenez y sus respectivas flia., participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Nena Carrasco, sus hijos Aníbal, Selva y María del Pilar Casado; Marilé, Antonio y Macarena, Aldana, Lautaro Díaz Casado participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. "Te fuiste rápida y silenciosamente tía querida, pero en nuestros corazones y memoria quedarán por siempre el recuerdo de los mo-mentos compartidos." Su sobrina Pety Aragón, sus hijas Marcela y Karina Iturre; su fiel servidora Cecilia Roldán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el ce-menterio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRANDÁN, ROLANDO ABEL (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/14|. Rody, te fuiste muy pronto de nuestro lado, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Tu ausencia duele como el primer día, pero nos reconforta saber que estas junto a Dios, donde hay paz, amor y felicidad. Vivirás por siempre en nuestras memorias y en nuestros corazones, por que habitas en nuestros recuerdos. Te convertiste en un ser de luz que iluminas nuestra existencia. Su tía Norma invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse seis años de tu partida a la casa del Padre Celestial. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su esposa Ramona Aragón, su hijo Pedro Marquetti, sus nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará mañana 17/2/20 a las 20.30 en la catedral Basílica, al cumplir un año de su partida a la casa del Padre.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/02/19|. Te fuiste en silencio, para que nadie supiera, siguiendo el camino de Dios a quien siempre buscaste el que nunca te abandonó, junto a su Madre la Virgen. Al cumplirse un año de su fallecimiento su esposa Graciela, su hijo Pablo y familia invitan a la misa que oficiara el domingo 16/02 a las 20:30 en la iglesia Nuestra Señora de Loreto.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Teresa Figueroa y familia a los 9 días de su partida lo recuerdan con agradecimiento, cariño y respeto que siempre tuvieron por él y con la seguridad que en lo más alto del cielo hay un lugar reservado para aquellos que en la tierra lo han logrado... Nadie muere si su recuerdo sigue vivo.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/02/19|. Hondo pesar nos causó tu ausencia, tu viajes sin retorno, que ordenó Dios. Dejaste una herida que nunca cicatrizará dice tu mamá, Tu hijo Pablito, tu esposa Graciela, tus hermanos Pico, Noaquisa, Bichy y tus sobrinos, nietos y ami-gos que siempre te recuerdan, tu cuñado Juanjo y Valeria. Hoy agradezco a Dios a la intersección del Dr. Suárez Burgos quien me hizo transfusiones de sangre primero que me dio (Lalo Abus, brille para él la luz que no tiene fin), seguidamente el Gringo Fringe y en fin varios más a quien les ruego su felicidad para sus esposas y flias. Participé 56 años junto a mi hijo gracias Señor Dios. Hijo brille para vos la luz que no tiene fin, tu mama Cuca de Nomura.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Al cumplirse un año de tu partida tu esposa Reyna Villalba de Nomura, tus hijos, tus nietos y demás familias que brille para vos la luz que no tiene fin. Es algo que agradecemos a Dios gracias por haber estado siempre con ese cora-zón, noble, humilde, hoy valoramos ese don de persona que te caracterizaba, te extraño tu es-posa, Reyna de Nomura.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MALDONADO, SEGUNDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su esposa, hijos y nietos realizarán un responso en su querida memoria en el cementerio de Cañada Escobar hoy a las 8,30 hs. al cumplirse los 9 días de su partida. Ceremonial, Exequias tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.