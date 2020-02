Lo juzgarán por matar a su cuñado de un certero tiro en el tórax, en Villa Atamisqui

18/02/2020 - 23:33 Policiales

Un jornalero será juzgado próximamente, acusado de asesinar a su cuñado de un tiro en el tórax, al término de una áspera discusión con la que habitualmente exteriorizaban una vieja enemistad, en Villa Atamisqui.

La clausura y elevación a juicio fue dispuesta ayer por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, a solicitud del fiscal Sebastián Robles.

Escenario

La tragedia estalló el 13 de agosto de 2017. El escenario fue la casa de Luis Alejandro “Tizi” Díaz, de 35 años, quien se encontraba casado con la hermana de Domingo Verón.

La hipótesis firme es que Verón arribó por detrás de la casa, a los gritos y casi desafiante. Ni bien Díaz apareció, Verón habría extraído un revólver y abrió fuego. El proyectil dio de lleno en el tórax.

Por trágica añadidura, Díaz se precipitó al piso desangrándose.

Minutos después arribaron a la casa el hijo, de 17 años, y el hijastro, de 14. Dijeron que alcanzaron a ver cuando Verón procuraba escaparse.

Armado con un palo

Es más, el de 17 años se armó de un palo y lo golpeó. Igual, Verón se puso de pie, subió a su moto y se escapó.

Con la lógica desesperación, llegó una ambulancia y la familia ayudó para socorrer a Díaz.

Los paramédicos lo trasladaron al Hospital Zonal, pero falleció en el centro de salud.

Mientras tanto, los policías salieron en busca de Verón. Le dieron alcance cerca del cementerio. Sin resistirse, dejó que los policías le colocasen las esposas. Le secuestraron un cuchillo y la motocicleta.

En el trayecto hacia la policía no habló nada, deslizaron los efectivos.

Al mes siguiente, 12 de septiembre, la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar, le dictó la prisión preventiva por “homicidio simple”, reprimido con penas que oscilan entre 8 y 25 años de prisión.

“Él me odiaba, me golpeaba y me trataba mal”

Él me odiaba y me golpeaba; yo iba a ver a mi hermana y vivía tratándome mal...” Eso fue lo único que el imputado alcanzó a revelar a los periodistas en los tribunales.

Después, se aferró a un infranqueable silencio del cual no pudieron rescatarlo ni siquiera sus abogados defensores.

Pocas palabras

Habituado a pocas palabras, los psicólogos señalaron que Verón rara vez transmitía emociones en palabras, pero en el juicio oral los jueces se adentrarán a toda la historia.

En el debate, van a declarar su hermana, los adolescentes, los vecinos y amigos que frecuentaban a la víctima y al victimario.

Según los expertos, la causa ayer se elevó a juicio y no se descarta que a mediados de año enfrente ya al tribunal.l