Acribillaron a balazos al hijo de una importante dirigente del Partido Justicialista

En las últimas horas, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en la puerta de la casa de su madre, Mónica Cabrera, titular del Partido Justicialista de esa ciudad.

Martín Sebastián Berton falleció en el interior de su automóvil tras una supuesta persecución, la cual terminó en la puerta de la casa de su madre.

“Es mi hijo. No sabía que era mi hijo. Sentí los disparos, como una ráfaga, a las 4:30. Fue una ráfaga de tiros. Salí y no podía abrir el portón de los nervios”, expresó Cabrera. Y agregó: “Como tenía el auto en el corralón, no lo reconocí. Estaba como ciega”.

La mujer declaró que vio el auto y llamó al 911 “porque había un auto abierto”. “Tenía las puertas abiertas. No vi a nadie adentro. Pensé que se habían escapado”, señaló. “Quiero la verdad. Justicia no quiero porque en Santa Fe no hay justicia”, sentenció.

El cuerpo presentaba más de 40 orificios de entrada y salida, y en el lugar se secuestraron 35 vainas servidas de calibre 9 milímetros y 5 plomos encamisados deformados en el interior del auto.

“No entiendo nada. Da asco vivir acá. Esto no pasa en todos lados, no tiene nombre. No te pueden pegar 40 tiros en la puerta de la casa de tu mamá. No me preguntes por qué, no sé qué hizo. Era un tipo de casa, de laburo”, dijo el hermano de la víctima.

“Se fue y me dijo ‘Te quiero mucho’. Él nunca me había dicho te quiero mucho”, cerró.