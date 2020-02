Ya se programó la segunda fecha de la Nueva Liga Amateur de Frías

19/02/2020 - 23:46 Interior

CHOYA, Choya (C). En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de Frías se disputará el segundo capítulo del campeonato denominado Juan Nieto que tiene la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será mañana y el sábado. Este viernes a las 20.30 se medirán Los Ferroviarios vs. Farmacia del Rosario; Panificadora La Deseada vs. Aoma; Carnicería El Champi vs. Los Canarios.

El sábado las acciones se reanudarán a las 16.30. Allí se producirán los enfrentamientos de Los Amigos FC vs. Atlético Quirós; La Casa del Plomero vs. Deportivo Choya; Veteranos de Icaño vs. Los Veteranos y Panificadora La Suecia vs. Las Violetas.

Invitación a misa

CHOYA, Choya (C). El domingo 23 se realizarán oficios de santa misa en el interior choyano y por esta razon se invitan a sus comunidades católicas a fornar parte de los encuentros eucarísticos. Estarán a cargo del sacerdote de la Inmaculada Concepción de Frías, Sergio Lambertil