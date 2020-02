Real Madrid, con Deck, arrasó en Estambul

21/02/2020 - 02:50 Deportivo

Real Madrid sigue de festejo. Con el recuerdo aún fresco del título obtenido en la Copa del Rey, el conjunto “merengue” se presentó ayer en la ciudad turca de Estambul, donde venció al Fenerbahce por 94 a 65 para mantenerse en la lucha por el número de la fase regular de la Euroliga.

El santiagueño Gabriel Deck volvió a integrar la formación inicial y terminó jugando 19 minutos, en los que aportó 5 puntos (1 de 4 dobles y 1 de 1 triple), 5 rebotes (3 ofensivos), 4 robos y 1 asistencia para alcanzar los 19 de valoración.

“Tortuga” no lució como en anteriores encuentros, pero fue importante en el aspecto defensivo y cumplió con la labor encomendada por le entrenador Pablo Lasso.

Por su parte, Facundo Campazzo terminó con 2 puntos (0 de 2 triples y 2 de 2 libres), 8 rebotes, 1 rebote defensivo y perdió dos pelotas en 16 minutos y 35 segundos en cancha.

En cambio, Nicolás Laprovíttola marcó 9 unidades (3 de 3 dobles y 1 de 5 triples), tomó 1 rebote defensivo, entregó 7 asistencias y perdió 2 balones, en 23 minutos.

Real Madrid dio una exhibición en Estambul, pese a tener tres bajas en el plantel, y no pierde pisada al puntero: Anadolu Efes.

El próximo lunes, el equipo de Deck, Campazzo y Laprovíttola enfrentará al Panathinaikos de Grecia, en el WiZink Center de Marid.

Perdió Olimpia Milano

En otros partidos, Olimpia Milano, con Luis Scola, perdió en Italia frente a Khimki de Rusia por 78 a 69.

Scola hizo cuatro puntos (2 de 6 dobles y 0 de 1 triple), bajó un rebote ofensivo y dos defensivos, dio una asistencia y perdió un balón, en 17m.01s.

Por su parte, Baskonia, sin los lesionados Luca Vildoza y Patricio Garino, perdió en España ante Zalgiris Kaunas de Lituania por 74 a 60.

Olympiacos de Grecia superó a Asvel Basket de Francia 77 a 68 y Alba Berlín venció como visitante a Zenit de Rusia por 83 a 81.

Hoy completarán la fecha Estrella Roja de Serbia vs. CSKA Moscú, Bayern de Alemania vs. Anadolu Efes de Turquía, Panathinaikos de Grecia vs. Barcelona y Valencia vs. Maccabi Tel Aviv.