Hoy sale a escena la fecha número cuatro

21/02/2020 - 22:51 Amateur

J. Yanda: Centenario vs. E. Roja (40), Telefónicos vs. Don Vicente (55). El Tata: Sp. Servicios vs. Moka Ev. (40), Anestesia vs. Peregrinos (50). UPCN 2: R. Valentina vs. Huaincondeña (45), UTA vs. A. Brown (40). Dep. Mailín: Pepsi vs. R. Carrillo (40), Taller Dany vs. Alvi FC (40). San Martín (LR): Vet. V. Robles vs. Carp Gaby (45), A de Beltrán vs. La Bomba (50). Estudiantes: At. V. Robles vs. Los Amigos (45), A.V Robles vs. Elect. Cortez (50). Aesya: Bioquímicos vs. Choferes/Triangulo (45), Mago Rep. vs. Viejos Amigos (55). Pvc/Telwar: Pvc/Terwal vs. Alberdi (50), Pvc/Terwal vs. Quirófano (55). R. Moreno: P. Nuevo vs. Bioquímicos (40), Villa Ángela vs. Pot. Diésel (50). Nueva Era: Maxi K. Marisol vs. Nueva Era (45). Los Núñez: Los Núñez vs. H. La Casilla (45), Los Núñez vs. V. Tranquila (50). Estudiantes (HH): El Norte vs. Club Amigos (40), Ing. Afc vs. Bioq. (55). O. Sanitarias: J. Newbery vs. G. Judicial (50).