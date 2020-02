El Fútbol Amateur Friense diagramó la tercera fecha en el Club Tráfico

21/02/2020 - 23:36 Amateur

CHOYA, Choya (C) En la jornada de hoy sábado, a partir de las 14 dará inicio el tercer capítulo del campeonato denominado “Roberto Villavicencio”, que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Los juegos tendrán lugar en el estadio del Club Instituto Tráfico de la “Ciudad de la Amistad”.

El programa completo incluye los encuentros programados para la ocasión: Sanjuanino vs. Tiro Federal; Los Verdes de Yapeyú vs. M y M Deportes; Barrio Oeste vs. Loma Negra; Tapso vs. Aoma; Juan Perón vs. Los Tornillos y Los Cuervos vs. Carnicería El Chupino.

Como es tradicional ya, este torneo es uno de los más populares que tiene el sudoeste provincial y por esta razón en cada jornada el público se vuelca en forma masiva para alentar a su equipo preferido.