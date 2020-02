Enzo Olivera, muy grave en el Regional y los Carabajal más jaqueados por la Justicia

22/02/2020 - 22:03 Policiales

Tres certeras puñaladas ponen en peligro la vida de un joven del Bº La Merced, al ser atacado a la salida de un baile que aglutinó a casi 3.000 personas y devino en múltiples redadas en el Bº Platense (O) y detención de cuatro integrantes del clan Carabajal y cuya debacle fue ratificada en los tribunales añatuyenses.

La víctima resultó Enzo Olivera, de 19 años, quien permanece internado en el Hospital Regional con tres puñaladas en distintas partes del cuerpo: la más grave, a la altura de la pleura, en los pulmones.

Según la investigación de la fiscal Cecilia Rímini, Enzo fue patoteado dentro y fuera del baile del Gauchito Gil, realizado la semana pasada, una fiesta cuya seguridad solo habría sido confiada a tres policías.

Los imputados

Los imputados son, Braian “Careta” Carabajal, Guillermo Carabajal, Matías Carabajal, Ceferino Gonzalo Carabajal, el padre y jefe del grupo familiar, y Cristian Santa Cruz.

Los cargos dominantes serían ‘homicidio en grado de tentativa’, pero ahora la defensa pugna por hacerle un vacío a “Careta” Carabajal, es decir aspira a que él asuma el mayor costo.

La desandarse la historia, trascendió que Enzo sería ex pareja de la actual “compañera” de “Careta”.

Allí radicaría lo sustancioso de tanto odio.

Baile y sangre

Con escasas ocasiones para inocular ese despecho, “Careta” descubrió a Enzo en el baile y comenzó a provocarlo.

Algunos testigos indicaron que lo golpeó y la víctima intentó defenderse.

Los tres policías de seguridad neutralizaron la escaramuza y Enzo pidió al resto de su familia retirarse a su casa.

“Careta” no compartió para nada esa idea. Lo siguió con los suyos y alcanzó afuera. Esta vez no hubo policías, sino el filo de un cuchillo con el que “Careta” intentó asesinar al ex de su actual mujer.

Muerte a fuego lento

Tres veces lo apuñaló, mientras se mofaba viéndolo sangrar, burlándose y envalentonado por la superioridad numérica.

En derredor, el resto de los Carabajal se habría abroquelado para evitar que Enzo escapase.

Hoy, la víctima se encuentra internada en grave estado. Su familia reza y deposita un atisbo de esperanza en la juventud del paciente.

Emboscada en pleno “jolgorio etílico”

Los testigos habrían manifestado que “Careta” Carabajal marchó tras Enzo.

Ni bien le dio alcance, su familia contuvo a Enzo, impidiéndole escaparse.

Ahora, los abogados defensores arribaron a audiencia con una estrategia.

Empujar a “Careta” a asumir el costo de la patoteada e intento de asesinato del adolescente.

En esencia, los abogados requirieron falta de mérito para dos Carabajal y excarcelación para el resto.

Después de una áspera batalla legal, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, rechazó todos los planteos.

En definitiva, prorrogó por 15 días la detención del “clan Carabajal” y dio oxígeno a la fiscal para que prepare las preventivas.

Ataque en manada y graves consecuencias por venir

Enzo Olivera da pelea en una camilla y las consecuencias se perfilan al menos previsibles en lo penal.

En otro plano, “Careta” Carabajal cruza los dedos por intuir que se le viene la noche, mientras su “parentela” toma distancia y amaga jugar al “achique” (es decir, hace un paso atrás).

En la audiencia del viernes aparecieron destellos de la estrategia que ya empezó a rodar. Según la “película” defensiva, “Careta” apuñaló a Enzo, pero sin recibir ayuda del resto del “pelotón”, imaginándolos pasivos y en un plano secundario.

Sin embargo, la fiscal contragolpeó poniéndolos en órbita. Para la titular del Ministerio Público, todos tuvieron un rol protagónico. Y el que “Careta” asestara las puñaladas, no redime al resto de su responsabilidad.

Es más, interpretó Rímini, “Careta” difícilmente podría haber salido airoso, sin el respaldo de los otros Carabajal.

Entonces, en un hecho de sangre aún imprevisible, los Carabajal deberán esperar en una fría celda. Les acaban de decir no a todos los planteos, ya que para la Justicia, el grupo homogéneo contribuyó para que Enzo enfrente hoy su más duro trance.

Todos los presos fueron “señalados”

Todos los detenidos recibieron el último “empujoncito” en la rueda de reconocimiento.

Trascendió que antes los testigos pidieron garantías, ya que caracterizaría a los Carabajal su escaso apego por las palabras.

Uno a uno, los detenidos fueron señalados y ubicados dentro y fuera del baile.

En esencia, los testigos confirmaron que atacaron a Enzo a puñaladas. “Careta”, como autor material y los restantes, dentro del grupo patoteril que alentó y frenó cualquier intento externo tendiente a defender al jovencito.