Un militar de la comitiva de Bolsonaro, condenado por intentar traficar 37 kilos de cocaína

24/02/2020 - 13:38 Mundo

Un militar brasileño, integrante de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro, admitió haber tratado de ingresar 37 kilos de cocaína al aeropuerto de Sevilla. Fue condenado a seis años de cárcel y deberá pagar 2 millones de dólares.

El uniformado fue detenido en junio del año pasado, en el aeropuerto de la citada ciudad española. Viajaba como parte de la comitiva del presidente de Brasil en un vuelo que había salido desde Brasilia con destino a Lisboa.

En las últimas horas, el militar admitió ante la justicia española que llevaba la droga repartida entre su valija y una mochila. “Mi misión era traer la droga a Europa y volver”, aseguró el militar.

De acuerdo con lo que manifestó ante la Justicia, tenía instrucciones de llevar la mercancía hasta un centro comercial, donde lo estaría esperando otra persona.

“Era la primera vez que lo hacía, me arrepiento profundamente y pido perdón al pueblo español y a las autoridades españolas. En 20 años de militar nunca me abrieron un expediente y nunca tuve alguna sanción. Pero mi sueldo no es muy alto y estaba pasando por dificultades económicas”, aseguró.

El individuo afrontaba un pedido de condena de ocho años de prisión, sin embargo, debido a que el acusado “fue sincero y reconoció los hechos”, el fiscal decidió bajar a seis años el pedido de la pena.

“Lo normal es que, una vez que tenga el tercer grado, la libertad condicional se sustituya por la expulsión del país y este periodo final de la pena lo cumpla ya en Brasil en libertad”, cerró.