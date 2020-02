MotoGP: Para Valentino Rossi, "la Honda de 2019 va mejor que la de 2020"

25/02/2020 - 19:56 Deportivo

Parece ser la excepción que demuestra la regla. Porque Valentino Rossi es el único lunar negro que tiene Yamaha tras completar en el test de Malasia y Qatar una pretemporada del Mundial de MotoGP 2020 para enmarcar. ¿El motivo? El italiano ha sido incapaz de replicar la consistencia en tandas largas que han exhibido Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli a lomos de la YZR-M1 en Losail.

Una falta de solidez en su vuelta a vuelta que preocupa en demasía al piloto de Urbino. Porque hasta en tres ocasiones, 'Il Doctore' completó 10 vueltas seguidas al trazado ubicado en el municipio de Al Daayen sin hallar la solución que le permita igualar la velocidad de sus compañeros de fábrica y no tener que ralentizar su ritmo a mitad de las pruebas, contratiempo que viene padeciendo desde el año pasado: "He intentado hacer varias vueltas seguidas. Pero he tenido problemas con los neumáticos muy parecidos a los del año pasado. Después de varias vueltas, por desgracia, tengo que ralentizar y no es una buena noticia y no me deja tranquilo.

En la segunda parte de carrera, entro en crisis con las gomas y mi ritmo no es muy rápido. No sabemos exactamente lo que pasa. En Sepang hacía calor, Malasia es exigente para las gomas, porque estás inclinado mucho tiempo, pero fue bien. En cambio, en Qatar tuve más problemas. Aquí estoy más atrás. Por los datos no se entiende el por qué. Maverick, Fabio y Franco son parecidos a mí en la vuelta rápida, pero luego logran ser más constantes. Hay que analizarlo. Por tres veces hice 10 vueltas seguidas, hay que analizar la información. Me siento bien con la M1. Soy bastante rápido en las primeras vueltas, pero no lo bastante para optar a la victoria".

A pesar de este inconveniente, que a día de hoy le impide luchar por los triunfos en la clase reina, Rossi no quiso desaprovechar la oportunidad para profundizar en la crisis que han experimentado Honda y Marc Márquez esta pretemporada, afirmando que la RC213V de 2019 va mejor que la de este año: "En estos test invernales, Viñales, Quartararo y Rins han sido los más rápidos, me parecen los que están más en forma. Marc fue fuerte hoy (por el lunes). Normalmente, si el última día de pretemporada vuelves a la moto del año anterior es porque va mejor que la del año en curso".