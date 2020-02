Diego Rodríguez: “No hicimos las cosas para ganarlo”

26/02/2020 - 02:19 Deportivo

Central Córdoba consiguió el lunes por la noche un importante punto para su objetivo, el de mantener la categoría, al igualar sin goles en su visita a Unión de Santa Fe.

Más allá del resultado positivo para el Ferro, en el debe quedó la floja producción futbolística del equipo, algo que admitió el arquero Diego Rodríguez, quien siempre suele ser de los más autocríticos del plantel.

“Queríamos ganarlo pero creo que no hicimos las cosas para ganarlo. Hay que ser autocríticos y saber que hay partidos que jugás bien y partidos que no. Y hoy (por el lunes) creo que el empate fue lo más justo”, admitió el golero oriundo de Mar del Plata.

Si bien en el primer tiempo el equipo de Coleoni jugó un poco mejor y hasta tuvo una chance muy clara en los pies de Juan Galeano (se la tapó Sebastián Moyano), en el complemento casi lo pierde, de no ser por una gran respuesta del “Ruso”.

“Fue una pelota rápida, un pase atrás y le pega como viene, encima estaba tapado. Lo importante es que después la pudieron sacar de vuelta y creo que nos llevamos algo valioso para Santiago”, dijo el arquero ferroviario al recordar esa jugada.

El ex Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. “Creo que uno, con el correr de los años está más maduro, y eso creo que en un arquero se nota, se siente. Yo me siento bien, me siento a gusto en el club también y creo que eso está bueno”, señaló.

Herrera está listo para volver y Núñez, en duda

Luego del empate sin goles del lunes por la noche ante Unión, en Santa Fe, el plantel de Central Córdoba retomó los entrenamientos ayer por la tarde, en su estadio Alfredo Terrera. Los jugadores prácticamente no tuvieron descanso y eso se debe a que el próximo sábado, desde las 21.45, el Ferro recibirá a Banfield, rival directo en la lucha por la permanencia, por la penúltima fecha de la Superliga.

La buena noticia para el entrenador Gustavo Coleoni es que el delantero Jonathan Herrera, ausente ante el “Tatengue” por un traumatismo en el tobillo izquierdo, ya recibió el alta médica y su presencia ante el “Taladro” está prácticamente garantizada.

El goleador del equipo trabajó ayer a la par de sus compañeros y realizó fútbol en espacios reducidos junto a los que no jugaron ante Unión o actuaron pocos minutos. A Herrera se lo vio en buena forma y, de no mediar inconvenientes, retornará el sábado al equipo titular.

RECUPERADO. Jonathan Herrera recibió ayer el alta médica y trabajó a la par de sus compañeros. El goleador reaparecerá el sábado ante Banfield.

En contrapartida, la mala noticia para el cuerpo técnico fue que el volante ofensivo Gervasio Núñez presenta una contusión en cara posterior de muslo derecho, por lo que está en duda para el cotejo ante el elenco que dirige Julio César Falcioni. El “Yacaré” trabajó diferenciado y el cuerpo médico seguirá muy de cerca su evolución.

En tanto, el delantero Cristian Chávez y el defensor Oscar Salomón también trabajaron de manera diferenciada. Si bien se observó mejoría en ambos, aún no cuentan con el alta médica.

Silvio Trucco estará por tercera vez en el Terrera

El árbitro santafesino Silvio Trucco fue designado ayer para dirigir el cotejo entre Central Córdoba y Bánfield, el próximo sábado desde las 21.45 en el estadio Alfredo Terrera, por la vigésimo segunda y penúltima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Trucco ya dirigió al Ferroviario en dos ocasiones, ambas en esta Superliga, y lo curioso es que las dos fueron en Santiago. Y a Central no le fue nada mal con el santafesino, ya que empató sin goles ante Vélez (fecha 12) y derrotó 1-0 a Colón (fecha 17) con un penal sobre la hora que convirtió Jonathan Herrera.

Para el cotejo ante el “Taladro”, rival directo en la lucha por la permanencia, Trucco tendrá a Juan Pablo Belatti como asistente número uno y a Eduardo Lucero como asistente número dos. Mientras que José Díaz cumplirá el rol de cuarto árbitro en el estadio Alfredo Terrera.

Con Banfield

Banfield tiene un historial mucho más amplio que el de Central Córdoba con Silvio Trucco como árbitro. Y en líneas generales no le fue bien.

Fueron 24 las veces que el santafesino dirigió al “Taladro”, que obtuvo un registro de apenas cuatro triunfos, diez empates y diez derrotas.

En Primera División, fueron 19 cotejos de Banfield con Trucco como juez, con solamente tres triunfos, nueve empates y siete derrotas. Mientras que en condición de visitante, el “Taladro” solo pudo ganar una vez en siete presentaciones con Trucco (su registro se completa con dos empates y cuatro derrotas).