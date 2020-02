Quimsa defiende la punta ante su afición

26/02/2020 - 02:46 Deportivo

Tras el paréntesis impuesto por la Ventana Fiba, Quimsa volverá a la acción esta noche, cuando enfrente a Obras, en el estadio Ciudad, en busca de una victoria que le permita mantener el liderazgo de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

El equipo de Sebastián González no sólo defenderá la punta sino también su invicto en condición local, donde ganó los nueve partidos que disputó en lo que va de la competencia.

Además, en su último juego dio muestras de carácter para vencer a Regatas Corrientes (98 a 84) en calidad de visitante y para recuperar la autoestima luego de la dura derrota que sufrió ante Comunicaciones (89 a 63) en Mercedes.

El entrenador cordobés podrá contar con la totalidad del plantel, lo cual le permitirá realizar una rotación larga y así mantener la intensidad en el juego.

El “parate” vino bien desde lo físico, pero podría tener efectos negativos en el ritmo de juego, al menos en los primeros minutos. De todos modos, los dos equipos están en igualdad en condiciones frente a esta situación.

Ganar esta noche no será una labor sencilla frente a un rival como Obras, que ganó cinco de los diez partidos que disputó como visitante, lo cual deja en evidencia que es un equipo que siente más cómodo en esa condición.

El equipo de Gregorio Martínez perdió su último juego ante Boca (79 a 70) y quedó en undécima posición, con un récord de 10 triunfos y 11 derrotas.

En Obras se producirá el debut de Jonathan Agustín Fairell, un interno de 26 años y 2,01 metros, que registra como su último equipo al Brussels, en el que promedió 10.5 puntos, 6.5 rebotes y 1.1 asistencias en 20.7 minutos por aparición.

El partido de esta noche tendrá un condimento adicional: la vuelta de José Montero al estadio Ciudad. El escolta santiagueño, campeón de la Liga de Desarrollo con Quimsa, integró la formación inicial en los últimos partidos, pero cuando no lo hizo, dispuso de una importante cantidad de minutos en cancha.

Ganar esta noche es clave para Quimsa, a sabiendas de que San Lorenzo jugará mañana ante Peñarol.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: 21, Instituto vs. Atenas (por TyC Sports) y Comunicaciones vs. Boca (Gustavo D’Anna será uno de los jueces); 21.30, Argentino vs. Platense.