Con la vuelta de Meli y Herrera, pero con Núñez, en duda

27/02/2020 - 03:29 Deportivo

Central Córdoba afrontará pasado mañana, desde las 21.45 y en su estadio, un partido clave en su lucha por la permanencia. Enfrentará a Banfield, rival directo, por la vigésimo segunda y penúltima fecha de la Superliga. El poco tiempo entre el partido ante Unión, el lunes pasado, y el que viene frente al “Taladro” hizo que el plantel no tuviera ni un día de descanso. Tras trabajar el martes en su estadio, ayer hubo otra práctica en el predio del Iosep. Y hoy el entrenador Gustavo Coleoni dispondrá algunos minutos de fútbol para ir delineando el equipo para enfrentar a los dirigidos por Julio Falcioni.

La buena noticia para el “Sapo” es que ya podrá contar con dos jugadores claves como Marcelo Meli (purgó su fecha de suspensión) y Jonathan Herrera (se recuperó de un traumatismo de tobillo que le impidió viajar a Santa Fe). Pero no todas son color de rosa para el DT, que tiene en duda a Gervasio Núñez, por una contusión en cara posterior de muslo derecho. En tanto, el defensor Oscar Salomón (esguince de tobillo) y el delantero Cristian Chávez (distensión del ligamento colateral de la rodilla derecha) aún no tienen el alta médica

Con este panorama, habrá que ver cómo arma el mediocampo Coleoni. Atrás da la sensación de que todo seguirá igual: Diego Rodríguez en el arco; Ismael Quilez y Jonathan Bay por las laterales; y Jonathan Galván (de buen debut ante Unión) con Matías Nani en la zaga central.

En el medio, si bien Galeano reemplazó a Meli, el buen rendimiento del ex Aldosivi hace dudar al DT. Y el que podría salir sería Dany Cure, a quien no se lo vio cómodo jugando como volante por derecha. El “Sapo” tiene la opción de que tanto Meli como Galeano pueden adaptarse a la banda, mientras que el otro irá al centro con Vega. Por izquierda seguiría Cristaldo y arriba volverá Herrera para jugar con Núñez. En el caso de que el “Yacaré” no llegue, seguiría Miracco. Pasando en limpio, el probable equipo sería: Rodríguez; Quilez, Galván, Nani; Bay; Galeano, Vega, Meli, Cristaldo; Núñez o Miracco y Herrera.