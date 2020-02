Hoy recupera su libertad el hombre que asesinó a su novia de 113 puñaladas

28/02/2020 - 08:39 Policiales

En las próximas horas, Fabián Gerardo Tablado recuperará su libertad. Estuvo preso por el brutal femicidio de Carolina Aló, en 1996, a quien asesinó de 113 puñaladas. Su madre, la única que ha ido a visitarlo, pasará a buscarlo por la cárcel.

Cabe destacar que el femicida no ve a sus hijas de 11 años luego de que amenazara a su ex pareja y madre de las pequeñas. Como si esto fuera poco, hace meses que no estudia ni trabaja.

Hace tiempo que Tablado está en el pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana y de acuerdo a los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense, siempre tuvo “buena conducta”. Según trascendidos, “hace un año que no sale del pabellón” y cuando sale de su celda no va a otros sectores “porque no quiere problemas”.

Luego de 24 años tras las rejas, Tablado dejará el penal “tranquilo pero avejentado, con algo de sobrepeso y con el faltante de algunas piezas dentales”.

En 2007, Tablado estaba en detenido en el penal de Florencio Varela cuando se casó, pero luego su pareja decidió separarse tras recibir amenazas de su parte. De hecho, en 2013 se le quitó el beneficio de las salidas transitorias por amenazar a la madre de sus hijas.

Carolina tenía 17 años al momento del crimen. Iba con Tablado a la escuela nocturna y estuvieron de novios durante tres años. El femicida utilizó cuatro cuchillos y un formón para asestarle 113 puñaladas.

Los padres y hermanos menores de Fabián encontraron el cadáver de Carolina en medio de un cuadro dantesco. “No sé me quiero morir. No entiendo cómo pudo hacer una cosa así”, dijo Miguel Ángel Tablado, padre del criminal.

“Él era muy celoso se peleaba mucho con la chica y con los hermanos. Pero al poco tiempo se amigaban. No puedo explicarme todo esto que pasó”, dijo su madre.

Edgardo Aló, padre de la víctima, siempre estuvo en contra de su liberación y encabezó un pedido de firmas para que el asesino continúe detenido. “Es un sádico perverso que no acepta un no. Si a este psicópata vuelven a meterlo a la calle vuelve a la cárcel dentro de poco pero con una muerte más en la mochila”, declaró.