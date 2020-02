Esta tarde se disputará el cuarto capítulo en el Amateur de Frías

29/02/2020 - 12:29 Interior

CHOYA, Choya (C) Con la programación de seis partidos se disputará la cuarta fecha del torneo denominado “Alberto Villavicencio”, que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

La cita será hoy desde las 14 en las instalaciones del Club Instituto Tráfico de la “Ciudad de la Amistad”, donde se espera un buen marco de público.

El programa completo será el que se detalla a continuación: MyM Deportes vs. Tornillos; Barrio Oeste vs. Tiro Federal; Tapso vs. Verdes de Yapeyú; Los Cuervos vs. Loma Negra; Carnicería Chupino vs. Aoma y Juan Perón vs. Sanjuanino.

Cabe recordar que el elenco de Barrio Oeste lidera las posiciones con nueve unidades, en un torneo que con el paso de las fechas gana en interés entre los fanáticos del deporte, lo que garantiza la presencia de gran cantidad de seguidores que alentarán a sus equipos favoritos.l