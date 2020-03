Retiró un equipo de música y atacó con un hierro a su ex pareja, en Quimilí

01/03/2020 - 00:49 Policiales

Con la excusa de retirar un equipo de música, un individuo irrumpió en la casa de su ex pareja y la agredió con un hierro y rodillazos en el abdomen.

El escenario resultó la casa de una mujer de apellido Díaz, una vecina del Bº San José de Calasanz, en Quimilí, departamento Moreno.

La investigación que impulsa la fiscal Cecilia Gómez Castañeda indica que a la medianoche la mujer escuchó golpes en la puerta.

Dormía con sus dos hijos pequeños. Se asomó por la ventana y se encontró con su ex pareja (separados en octubre de 2019), Juan Pablo de la Cruz Lescano, con residencia en el Bº San Cayetano, trascendió.

“Vengo por el equipo de música; abrime”, pidió.

Díaz lo dejó entrar y en segundos el visitante cambió su lenguaje educado por uno imperativo.

La habría insultado y tomado un hierro con el que la golpeó en diferentes partes del cuerpo, en especial en los hombros.

Poco pareció importarle los gritos de la víctima y de los dos niños, despiertos ya y aterrados, porque igual el individuo profundizó el ataque con rodillazos directo al abdomen. Cuando Julia quedó retorcida en el piso, recién la dejó en paz.

“Sólo quiero que me deje en paz”, imploró Julia a la policía

Julia lloró sus penas en la madrugada, acompañada por los oficiales de la policía. “Es la tercera vez me que pega y la primera que lo denuncio. Antes, le tenía pena y no quería problemas por mis hijos. Pero así esto no es vida”, reflexionó desolada.

Mientras los policías realizaban el acta, la víctima les mostró las secuelas de los golpes, “grabadas” con el hierro.

Tanta crueldad conmovió a Gómez Castañeda, con un “filtro” propio ya aceitado como para depurar sujetos peligrosos de aquellos proclives al escándalo verbal.

Anoche, Juan Pablo recuperaba la cordura en una celda de la policía y mañana será conducido a la Fiscalía para la indagatoria. De la gravedad de las lesiones, dependen los cargos. Y la Fiscalía proyecta edificar un proceso en que sus “actos” violentos hablen por sí solos y tornen utópica las ansias de pronta libertad.