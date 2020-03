Olímpico va en busca de la cuarta victoria en fila ante

02/03/2020 - 01:23 Deportivo

Olímpico está de racha, pero necesita más triunfos. Y esta noche tendrá una gran oportunidad ante Atenas de Córdoba, en el estadio Vicente Rosales.

Desde las 22, el equipo de “Leo” Gutiérrez irá en busca de su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Ferro (95 a 77), Platense (88 a 70) y Obras (91 a 89), que lo depositaron en la novena posición, con un récord de 10 triunfos y 10 derrotas.

El entrenador cordobés podría contar con Trevor Gaskins, quien está en la última etapa de recuperación de una lesión en el crural derecho.

En cambio, Lucas Ortiz quedó descartado, debido a una molestia en la zona baja de la espalda.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: 20, Obras vs. Gimnasia; 21, Hispano vs. Argentino; 21.30, San Martín, con Sebastián Acevedo vs. Comunicaciones (Nicolás D’Anna será uno de los jueces). l