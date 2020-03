Es falso que un médico argentino descubrió y está aplicando una vacuna contra el Coronavirus en España

13/03/2020 - 20:58 País

Circula en redes sociales y en WhatsApp un mensaje que indica que un supuesto médico argentino descubrió una vacuna contra el Coronavirus y que esto no es reflejado por los medios nacionales porque “participó en la autopsia de Alberto Nisman determinando que lo asesinaron”. Esto es falso. No existe una vacuna contra el Coronavirus y el supuesto doctor mencionado no está nombrado en la causa que investiga la muerte del fiscal federal argentino, informó la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 3.

En Facebook, los posteos mencionan a un “doctor Gerardo Dovakin” y muestran imágenes del actor argentino Ramiro Blas, quien interpreta a Carlos Sandoval en la serie de televisión española Vis a vis. Las publicaciones identificadas por Chequeado fueron compartidas más de 10 mil veces, en los últimos días.

El mismo texto fue también publicado en Twitter, con menor repercusión, y fue enviado al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado.

No existe una vacuna contra el Coronavirus

Hasta el momento no existe una vacuna o medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el Coronavirus que surgió en la provincia china de Wuhan en diciembre último, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo internacional añade que “se están investigando posibles vacunas y medicamentos específicos, que se están probando a través de ensayos clínicos”.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, se confirmaron más de 80 mil personas contagiadas desde diciembre de 2019, la mayoría de ellas en China. En cuanto a las víctimas fatales, se registraron más de 2.700 muertes en China y 44 en otros países (principalmente en Corea del Sur, Irán e Italia).

En las últimas horas se registró el primer caso en Latinoamérica. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el diagnóstico de Coronavirus de un ciudadano brasileño de 61 años residente en San Pablo, quien regresó recientemente de la región italiana de Lombardía, donde se registraron la mayoría de los casos de ese país europeo.

El supuesto doctor Dovakin no está mencionado en la causa Nisman

El mensaje viralizado señala que “los medios nacionales no lo mencionan porque este gran doctor participó en la autopsia de Nisman determinando que lo asesinaron”.

Según confirmaron a Chequeado desde la Fiscalía N° 3 en los Criminal Correccional Federal, a cargo de la investigación por la muerte del fiscal, el nombre señalado en el mensaje viral no figura en el expediente.

Dovakin tampoco figura en publicaciones de 2015 que identifican a los expertos que participaron de la Junta médica que investigó la muerte.

La herramienta Google Trends, que permite conocer las palabras buscadas en todo el mundo en un período determinado, indica que en los últimos 5 años “Gerardo Dovakin” solo fue buscado en las últimas semanas, en la Argentina y España, y en búsquedas relacionadas con “vacuna” y “Coronavirus” y otras vinculadas con la desinformación porque mencionan “actor” y “Vis a vis”.