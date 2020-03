¡Irresponsabilidad social y conciencia social!

18/03/2020 - 12:17 Santiago

A pesar de las múltiples restricciones establecidas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del Covid 19, por el centro de Santiago del Estero la gente circulaba esta mañana como cualquier día normal haciendo caso omiso de las disposiciones.

Personas y familias aprovecharon el día soleado de temperatura agradable para pasear, comprar o hacer trámites como si nada pasara. La irresponsabilidad social de muchos se hizo presente y evidente.

No estamos de vacaciones, no es cuestión de cumplir las normas un día y ya está, no es un entretenimiento de las redes sociales, no es un tema más de conversación, no es para criticar al otro y hacer lo mismo que se le critica, no es solo para los que tienen que cumplir la cuarentena: ES PARA TODOS!.

¡Quedate en casa! ¡Esa es la consigna! No circular para evitar que el virus circule entre nosotros y después sea demasiado tarde. Hacelo por vos, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por los médicos y enfermeras que te van a atender y curar! No sea cosa que mañana lamentes lo que hoy no estás haciendo.

Felicitaciones a los miles de santiagueños que se quedan en sus casas, que les enseñan a sus hijos con su ejemplo y los ayudan a que sigan estudiando sin ir a clases, a los que han tomado medidas para evitar los contagios, a los que toman distancia cuando hacen cola, a los que denuncian a los que no cumplen la cuarentena, a los que le enseñan a otros como cuidarse sin sembrar el pánico.

Toda la sociedad ha sido puesta a prueba, es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia. Somos grandes, no nos tienen que cuidar como chicos. Debemos cuidarnos solos. ¡Es nuestra responsabilidad social!